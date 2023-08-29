Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Brutal, Tukang Martabak Bacok Pria Paruh Baya di Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |06:44 WIB
Brutal, Tukang Martabak Bacok Pria Paruh Baya di Bantul
Seorang tukang martabak bacok pria paruh baya di Bantul. (Ist)
BANTUL - Seorang pria bernama Eko Darmanto (51), warga Desa Sakerta Barat, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi bersimbah darah akibat sejumlah luka bacok yang dialaminya. Hingga saat ini, ia masih menjalani perawatan intensif di RS PKU Muhammadiyah, Yogyakarta.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnaya menerangkan, pembacokan ini terjadi di Jalan Bugisan, Tegal Senggotan, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Bantul, Senin (28/8/2023). Pelaku adalah seorang pria berinisial TDS (25) warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

“Pelaku diketahui sebagai penjual martabak yang mangkal di sekitar lokasi kejadian,” kata Jeffry, Selasa (29/08/2023).

Ia menjelaskan, kronologi kejadian tersebut bermula sekira pukul 17.00 WIB korban melintas di depan gerobak martabak pelaku sambal melihat ke arah pelaku. Kemudian, secara tiba-tiba, pelaku langsung mengambil sebilah celurit dan menghampiri korban sambil mengayunkan celurit ke arah korban secara membabi buta.

Beruntung, aksi brutal pelaku bisa dihentikan oleh warga yang ada di lokasi dan melihat kejadian tersebut. Namun, korban mengalami luka yang cukup serius dan bersimbah karena sejumlah luka.

