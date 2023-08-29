Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sister Province Jateng-Queensland, Atikoh Ganjar Serahkan 340 Kursi Roda ke Anak Disabilitas

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:00 WIB
<i>Sister Province</i> Jateng-Queensland, Atikoh Ganjar Serahkan 340 Kursi Roda ke Anak Disabilitas
Siti Atikoh menyalurkan bantuan 340 kursi roda pada anak disabilitas (Foto: Istimewa)
SEMARANG - Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah (Jateng) Siti Atikoh Ganjar Pranowo menyalurkan bantuan 340 kursi roda adaptif beserta sepatu terapi kepada anak-anak penyandang disabilitas di Kantor Dinas Sosial Jateng.

Bantuan tersebut disalurkan dari hasil kerjasama Sister Province antara Jateng dan Queensland di Australia. Bantuan diberikan secara bertahap karena anak-anak disabilitas harus melalui tahap pengukuran dan penyesuaian bentuk tubuh.

“Insya Allah sangat bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah,” kata Atikoh dalam keterangan yang diterima, Selasa (29/8/2023).

Melalui bantuan tersebut, Atikoh mendorong pemerintah daerah lebih aktif lagi mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Khususnya bagi penyandang cerebral palsy yang butuh banyak terapi.

“Orang tuanya juga luar biasa sekali, kita harus bisa membantu mereka agar adik-adik distimulus karena kebutuhannya masing-masing berbeda,” ujarnya.

Nur Hidayah, salah satu ibu dari 340 anak penyandang disabilitas penerima bantuan kursi roda tak menyangka impian selama sembilan tahun terwujud.

“Saya enggak bisa ngungkapin harus bicara apa, ya hanya itu (memeluk) dan mengucapkan syukur agar selalu rendah hati,” kata Nur.

Selama sembilan tahun merawat anaknya, Nur tidak bisa membeli kursi roda karena keterbatasan ekonomi. Sebab itu, Nur hanya memfasilitasi anaknya dengan kursi roda kayu buatan yang seadanya.

“Sehari-hari saya buatin dari kayu, (bantuan ini) mewujudkan mimpi saya. Terima kasih banyak, saya nggak bisa bicara lagi,” kata Nur, sembari menahan menanigs haru.

