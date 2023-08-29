Menangis, Pedagang Pentol di Demak Terharu Dapat Bantuan Gerobak Perindo Gratis

DEMAK - Gerobak bakso milik Fitriatun (45) tampak Reot dan banyak paku terlepas. Warna gerobak yang usang dan kayu yang sudah lapuk menghapus kharisma citarasa dagangannya.

Partai Perindo Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memberikan bantuan ke pedagang kecil di Kabupaten Demak.

Bantuan ini diberikan lantaran gerobak Fitriatun (45) sudah Reot dan bahkan penyangga depan lepas.

Bantuan berupa gerobak untuk jualan mie dan bakso itu diberikan langsung oleh Eko Supriyanto, Sekretaris Wilayah DPW Perindo Jawa Tengah, Letkol (P) Syam Rifai, Ketua DPD Perindo Demak, Ir Puguh Achmad Budi Handojo, Bacaleg DPR RI Dapil Jateng II serta Bacaleg Provinsi dan Kabupaten Demak kepada ibu Fitriatun bersama Dwi Is Apriyanto.

BACA JUGA: Gerobak Perindo Dorong Pedagang UMKM Naik Kelas

"Saya sangat bersyukur kepada Partai Perindo yang perduli wong cilik. Membantu, mendidikan dan mensupport pedagang kecil seperti saya ini," ujar Fitriatun di rumah kediaman Desa Kebunbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Selasa (29/8/2023).

Tak hanya diberikan bantuan gerobak baru, dagangan Fitriatun juga seketika ludes terjual lantaran diborong pengurus Partai Perindo bersama warga.