Blusukan ke Pasar Grogolan Bareng Jokowi, Prabowo Antre Jajan Takoyaki

PEKALONGAN – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungi pasar tradisional Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).

Kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela rangkaian acara Muktamar Sufi Internasional Tahun 2023 yang di gelar di Sahid Internasional Convention Center, Pekalongan, Jawa Tengah.

Setibanya sekitar pukul 14.58 WIB, para warga antusias menyambut kedatangan Presiden dan sempat menyapa warga. Sekitar 30 menit di Pasar Grogolan, Presiden yang didampingi Menhan Prabowo melakukan peninjauan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

Kehadiran Menhan Prabowo membawa kesan tersendiri bagi sejumlah pedagang. Salah satu pedagang martabak di Pasar Gronggolan sempat bersalaman dan mengaku terharu dapat melihat pejabat negara lebih dekat.

“Terharu baru kali ini saya orang kecil bisa liat pejabat-pejabat, Pak Presiden, baru kali ini,” kata Ghofar.

“Tadi salaman sama Pak Prabowo. Kesannya senang sekali,” sambung dia.

Di kesempatan yang sama, Menhan sempat menghampiri dan mengantri salah satu pedagang jajanan makanan khas Jepang. Menhan juga terlihat menyantap jajanan Takoyaki.

(Awaludin)