Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Blusukan ke Pasar Grogolan Bareng Jokowi, Prabowo Antre Jajan Takoyaki

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:25 WIB
Blusukan ke Pasar Grogolan Bareng Jokowi, Prabowo Antre Jajan Takoyaki
Jokowi dan Prabowo blusukan ke pasar Grogolan (foto: dok ist)
A
A
A

PEKALONGAN – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungi pasar tradisional Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).

Kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela rangkaian acara Muktamar Sufi Internasional Tahun 2023 yang di gelar di Sahid Internasional Convention Center, Pekalongan, Jawa Tengah.

Setibanya sekitar pukul 14.58 WIB, para warga antusias menyambut kedatangan Presiden dan sempat menyapa warga. Sekitar 30 menit di Pasar Grogolan, Presiden yang didampingi Menhan Prabowo melakukan peninjauan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

Kehadiran Menhan Prabowo membawa kesan tersendiri bagi sejumlah pedagang. Salah satu pedagang martabak di Pasar Gronggolan sempat bersalaman dan mengaku terharu dapat melihat pejabat negara lebih dekat.

“Terharu baru kali ini saya orang kecil bisa liat pejabat-pejabat, Pak Presiden, baru kali ini,” kata Ghofar.

“Tadi salaman sama Pak Prabowo. Kesannya senang sekali,” sambung dia.

Di kesempatan yang sama, Menhan sempat menghampiri dan mengantri salah satu pedagang jajanan makanan khas Jepang. Menhan juga terlihat menyantap jajanan Takoyaki.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016059/prabowo-subianto-bertemu-pm-singapura-perkuat-kerja-sama-pertahanan-X5PR7KOHHT.jpg
Prabowo Subianto Bertemu PM Singapura, Perkuat Kerja Sama Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/337/2956803/menhan-prabowo-lepas-keberangkatan-kapal-rs-tni-kirim-bantuan-untuk-palestina-Zp7bTkHPqi.jpg
Menhan Prabowo Lepas Keberangkatan Kapal RS TNI Kirim Bantuan untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/337/2916723/22-mahasiswa-palestina-akan-kuliah-dengan-beasiswa-di-universitas-pertahanan-B3L92zQl8L.jpg
22 Mahasiswa Palestina Akan Kuliah dengan Beasiswa di Universitas Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/512/2910537/resmikan-16-titik-sumber-air-menhan-kita-punya-teknologi-cari-air-yang-sangat-baik-QgMPjtjdit.jpg
Resmikan 16 Titik Sumber Air, Menhan: Kita Punya Teknologi Cari Air yang Sangat Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/337/2879729/menhan-prabowo-lepas-keberangkatan-presiden-jokowi-ke-india-di-bandara-soetta-gLwwRmvHWs.jpg
Menhan Prabowo Lepas Keberangkatan Presiden Jokowi ke India di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/337/2837475/prabowo-subianto-ungkap-banyak-negara-afrika-minta-indonesia-latih-tentaranya-DUU0ST88wn.jpg
Prabowo Subianto Ungkap Banyak Negara Afrika Minta Indonesia Latih Tentaranya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement