Pedagang Doakan Ganjar Jadi Presiden saat Temani Jokowi Blusukan ke Pasar Grogolan

PEKALONGAN - Bakal calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi), melakukan blusukan ke Pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023) sore. Para pedagang merasa senang lapak jualannya disambangi para pejabat negeri ini.

Salah satu pedagang bawang merah, Mafuroh mendoakan usai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar bisa melanjutkan karier menjadi presiden. Dirinya juga senang hari ini bisa bersalaman langsung dengan Ganjar.

"Ya mudah-mudahan, setelah turun jadi Gubernur dapat tingkatkan yang lebih, jadi Presiden," ucap Mafuroh di Pasar Grogolan, Selasa (29/8/2023).

Ia menceritakan, sempat bercanda bersama dengan Ganjar Pranowo saat lapak dagangnya didatangi. Bawang dagangnya juga sempat ditimbang-timbang oleh Ganjar dengan tangannya.

"Sama Pak Ganjar salaman, sama ketawa-ketawa, sama itu ngambil bawangnya," ucapnya.

Dirinya mengaku, bawang merah dagangnya sempat di beli oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Dirinya berharap usai di kunjungi oleh Presiden Jokowi Pasar Grogolan akan ramai pembeli.

BACA JUGA: Momen Jokowi Menunjuk Ganjar di Depan Prabowo saat Blusukan ke Pasar

"Dengan kedatangan Pak Jokowi, mudah Pasar Grogolan ada perubahan maju," sambungnya.