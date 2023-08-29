Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pedagang Doakan Ganjar Jadi Presiden saat Temani Jokowi Blusukan ke Pasar Grogolan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:07 WIB
Pedagang Doakan Ganjar Jadi Presiden saat Temani Jokowi Blusukan ke Pasar Grogolan
Ganjar, Prabowo dan Jokowi (foto: dok ist)
A
A
A

PEKALONGAN - Bakal calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi), melakukan blusukan ke Pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023) sore. Para pedagang merasa senang lapak jualannya disambangi para pejabat negeri ini.

Salah satu pedagang bawang merah, Mafuroh mendoakan usai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar bisa melanjutkan karier menjadi presiden. Dirinya juga senang hari ini bisa bersalaman langsung dengan Ganjar.

"Ya mudah-mudahan, setelah turun jadi Gubernur dapat tingkatkan yang lebih, jadi Presiden," ucap Mafuroh di Pasar Grogolan, Selasa (29/8/2023).

Ia menceritakan, sempat bercanda bersama dengan Ganjar Pranowo saat lapak dagangnya didatangi. Bawang dagangnya juga sempat ditimbang-timbang oleh Ganjar dengan tangannya.

"Sama Pak Ganjar salaman, sama ketawa-ketawa, sama itu ngambil bawangnya," ucapnya.

Dirinya mengaku, bawang merah dagangnya sempat di beli oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Dirinya berharap usai di kunjungi oleh Presiden Jokowi Pasar Grogolan akan ramai pembeli.

"Dengan kedatangan Pak Jokowi, mudah Pasar Grogolan ada perubahan maju," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement