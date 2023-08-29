Jokowi Tunjuk-Tunjuk Ganjar di Depan Prabowo saat Blusukan ke Pasar Pekalongan

PEKALONGAN- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo untuk mengecek kebutuhan bahan pokok mampir menyapa pedagang dan warga di Pasar Tradisional Grogolan Baru, Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan, Jateng, Selasa (29/8/2023)

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi menjelaskan merupakan aktivitas rutin setiap ke daerah-daerah. Salah satu tujuannya untuk mengecek harga komoditas.

“Ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga. Di sini baik, yang sedikit naik beras. Yang lain saya kira banyak yang turun. Bawang merah turun, daging ayam juga, telur juga,” kata Jokowi dalam keterangan yang diterima.

Kedatangan Jokowi, Ganjar, dan Prabowo, sontak disambut antusias oleh warga dan berebut salam satu persatu. Para warga juga berteriak kepada Ganjar agar Ganjar menjadi Presiden 2024.