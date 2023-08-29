Heboh! Alquran Dijadikan Nota Transaksi, Polisi Gerak Cepat Kejar Pelaku

BONDOWOSO - Masyarakat Bondowoso dihebohkan dengan viralnya sebuah fotocopy alquran yang dijadikan nota transaksi. Atas kejadian ini, aparat kepolisian telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi dan pemilik toko ATK untuk dimintai keterangan.

video viral yang hanya berdurasi dua detik ini memperlihatkan potongan kertas fotocopy bertuliskan al-quran yang dijadikan nota transaksi pembelian.

Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama meminta Polres Bondowoso untuk menindak tegas perbuatan yang dinilai menodai marwah agama Islam tersebut dengan undang - undang yang berlaku.

“Kami juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi,” ujar Mas'ud Ali, Ketua FKUB Bondowoso, Selasa (29/8/2023).

Kapolres Bondowoso AKBP Bimo Ariyanto menambahkan, pihak kepolisian masih akan terus mendalami motif kejadian ini. “Jika ditemukan tindak pidana maka kami akan menindak tegas pelakunya,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )