Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh! Alquran Dijadikan Nota Transaksi, Polisi Gerak Cepat Kejar Pelaku

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:41 WIB
Heboh! Alquran Dijadikan Nota Transaksi, Polisi Gerak Cepat Kejar Pelaku
Heboh Alquran Dijadikan Nota/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

BONDOWOSO - Masyarakat Bondowoso dihebohkan dengan viralnya sebuah fotocopy alquran yang dijadikan nota transaksi. Atas kejadian ini, aparat kepolisian telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi dan pemilik toko ATK untuk dimintai keterangan.

video viral yang hanya berdurasi dua detik ini memperlihatkan potongan kertas fotocopy bertuliskan al-quran yang dijadikan nota transaksi pembelian.

Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama meminta Polres Bondowoso untuk menindak tegas perbuatan yang dinilai menodai marwah agama Islam tersebut dengan undang - undang yang berlaku.

“Kami juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi,” ujar Mas'ud Ali, Ketua FKUB Bondowoso, Selasa (29/8/2023).

Kapolres Bondowoso AKBP Bimo Ariyanto menambahkan, pihak kepolisian masih akan terus mendalami motif kejadian ini. “Jika ditemukan tindak pidana maka kami akan menindak tegas pelakunya,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423/viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement