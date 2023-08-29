Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Resmikan Alun-Alun Kota Cimahi

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |02:10 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil Resmikan Alun-Alun Kota Cimahi
Kang Emil resmikan Alun-Alun Cimahi (Foto: MPI)
A
A
A

CIMAHI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Alun-Alun Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin 28 Agustus 2023.

Dalam revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi itu diketahui tidak mengubah karakter Cimahi sebagai kota yang bernuansa sejarah dan militer guna menarik minat masyarakat untuk datang.

Sehingga warga Cimahi kini tak perlu lagi bepergian jauh untuk menikmati alun-alun lantaran telah memiliki wajah baru setelah direvitalisasi oleh Pemprov Jabar.

Kang Emil -sapaan akrabnya- mengatakan bahwa Kota Cimahi membutuhkan ruang-ruang fisik seperti jalan khusus bagi pejalan kaki guna dapat meningkatkan investasi yang berfokus pada bidang kuliner, pariwisata, serta jasa.

Revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi menghabiskan anggaran hingga Rp15 miliar dengan menggunakan anggaran dari Pemprov Jabar.

"Cimahi ini butuh ruang khusus yang meningkatkan investasi dan karakter kota tuanya jangan dihilangka. Masyarakat bahagia," ujar Kang Emil.

Halaman:
1 2
      
