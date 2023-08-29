Kang Emil: Revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi Tak Hilangkan Sejarahnya

CIMAHI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Alun-Alun Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin 28 Agustus 2023.

Dalam revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi itu diketahui tidak mengubah karakter Cimahi sebagai kota yang bernuansa sejarah dan militer guna menarik minat masyarakat untuk datang.

Kang Emil -sapaan akrabnya- mengatakan bahwa Kota Cimahi membutuhkan ruang-ruang fisik seperti jalan khusus bagi pejalan kaki guna dapat meningkatkan investasi yang berfokus pada bidang kuliner, pariwisata, serta jasa.

Revitalisasi Alun-Alun Kota Cimahi menghabiskan anggaran hingga Rp15 miliar dengan menggunakan anggaran dari Pemprov Jabar.

Sehingga warga Cimahi kini tak perlu lagi bepergian jauh untuk menikmati alun-alun lantaran telah memiliki wajah baru setelah direvitalisasi oleh Pemprov Jabar.

"Cimahi ini butuh ruang khusus yang meningkatkan investasi dan tak hilangkan karakter kota tuanya jangan dihilangkan," ujar Kang Emil.