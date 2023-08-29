Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jenazah Pemuda Aceh Tewas Dibunuh Oknum Paspampres Sempat 8 Hari di Kamar Mayat

Nila Kusuma , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:10 WIB
Jenazah Pemuda Aceh Tewas Dibunuh Oknum Paspampres Sempat 8 Hari di Kamar Mayat
TKP penemuan mayat pemuda Aceh yang tewas dianiaya oknum Paspampres. (Foto: Nilakusuma)
A
A
A

KARAWANG – Jenazah korban penculikan dan penganiayaan oknum Paspampres hingga tewas, Imam Masykur ditemukan di Bendungan Curuk Karawang. Korban ditemukan dalam keadaan tewas tersangkut di tengah ilalang sungai. Korban dibawa ke RSUD Karawang dan menginap selama 8 hari karena tidak ada pihak keluarga yang mengambil.

Humas RSUD Karawang, Andi Senjayani mengatakan pihak rumah sakit tidak mengetahui jika mayat yang dititipkan merupakan korban pembunuhan. RSUD Karawang hanya bertugas melayani soal medis dan tidak mencampuri lebih jauh soal penemuan mayat tersebut.

 BACA JUGA:

"Kami mendapat kiriman jenazah atas nama Imam, Selasa 15 Agustus sore dari Polres Karawang. Jenazah sempat menginap 8 hari karena tidak ada pihak keluarga yang mengambil. Tapi kemudian ada petugas Polda Metro Jaya dari Pomdam Jaya mengambil jenazah itu, " kata

Menurut Andi, petugas dari Polres Karawang membawa jenazah dan meminta visum luar saja. Pasalnya, identitas jenazah belum diketahui sehingga belum ada pemeriksaan lanjutan.

 BACA JUGA:

“Hasil pemeriksaan luar sudah kami berikan ke polisi. Kami tidak boleh menjelaskan hasil pemeriksaan kecuali kepada polisi yang membawa jenazah tersebut, " katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement