HOME NEWS JABAR

Remaja Nekat Bacok Adik Kelas di Dalam Sekolah Lantaran Dendam

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:51 WIB
Remaja Nekat Bacok Adik Kelas di Dalam Sekolah Lantaran Dendam
Remaja yang bacok adik kelasnya diamankan polisi/Foto: Ilham Nugraha
A
A
A

SUKABUMI - Seorang remaja nekat membacok adik kelasnya di lingkungan sekolah di wilayah Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Remaja yang masih duduk di bangku kelas 3 tingkat SLTA itu akhirnya diamankan polisi.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede mengatakan, kejadian penganiayaan dengan senjata tajam itu terjadi pada hari Selasa, 22 Agustus 2023. Saat itu pelaku atau anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 1 membacok ABH 2 yang duduk di kelas 2.

"ABH 1 sebelumnya telah memiliki perselisihan dengan ABH 2. ABH 1 berada di kelas 3 SLTA, sedangkan ABH 2 adalah korban yang berada di kelas 2 SLTA," ujar Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, Selasa (29/8/2023).

AKBP Maruli Pardede menjelaskan, peristiwa terjadi ketika ABH 1 pulang lebih awal ke rumah dan merencanakan serangan kepada ABH 2 karena merasa dendam. ABH 1 telah mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang sebelum melakukan aksinya.

"Dia kembali ke sekolah dengan membawa senjata tajam celurit, melompati pagar bagian belakang sekolah untuk tidak terdeteksi oleh pihak sekolah atau guru. Ketika ABH 2 keluar dari kelas, ABH 1 langsung membacok ABH 2, meskipun ABH 2 berusaha menghindar," terangnya.

Maruli Pardede melanjutkan, ABH 2 berhasil melarikan diri dan mendapatkan pertolongan dari teman-temannya. Dia diamankan dan dibawa ke fasilitas kesehatan sekolah. ABH 1 berhasil melarikan diri dari sekolah, tetapi kemudian ditangkap oleh pihak berwenang.

