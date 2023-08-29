Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ketagihan Judi Online, Pria Ini Nekat Dua Kali Bobol Minimarket

Omar Azwar , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:43 WIB
Ketagihan Judi <i>Online</i>, Pria Ini Nekat Dua Kali Bobol Minimarket
Polisi tangkap pelaku bobol minimarket di Bandung. (Foto: Omar Azwar)
BANDUNG - Jimy Ramdhani (30) membobol minimarket di Kecamatan Regol, Kota Bandung. Tindakan kriminal ini dilakukan Jimy untuk mendapatkan uang modal judi online.

Warga Buahbatu, Kota Bandung itu dua kali membobol minimarket tersebut. Pemilik minimarket yang resah lantas melapor ke Polsek Regol. Akhirnya, pelaku ditangkap tak lama setelah beraksi.

Kapolsek Regol AKP Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, tersangka Jimy mengaku beraksi sendirian membobol minimarket. Modus operandinya dengan memasuki minimarket bersama dengan pengunjung lain sesaat sebelum minimarket tutup.

Saat berada di dalam minimarket, pelaku menunggu petugas minimarket lengah. Dia pun menyelinap untuk bersembunyi. "Saat para pegawai pulang, pelaku pun keluar dari persembunyiannya, menggasak ratusan bungkus rokok, beberapa ponsel, dan barang berharga lain," kata Kapolsek Regol di Mapolsek, Selasa (29/8/2023).

Setelah menggasak isi toko, ujar AKP Aji Riznaldi Nugroho, pelaku keluar melalui salah satu pintu yang terkunci dari dalam. Pelaku dua kali beraksi di minimarket yang sama.

"Pelaku dua kali membobol minimarket yang sama. Aksi pertama dilakukan pada akhir Juli 2023 dan kedua pada pertengahan Agustus 2023," ujar AKP Aji Riznaldi Nugroho.

