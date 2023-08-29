Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

11 Hari Sudah Kebakaran TPA Sarimukti, Tim Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Api

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:26 WIB
11 Hari Sudah Kebakaran TPA Sarimukti, Tim Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Api
Api di TPA Sarimukti belum padam hingga hari ke-11/Foto: Agung Bakti
A
A
A

 

BANDUNG - Memasuki hari ke-11, kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti masih belum teratasi. Petugas gabungan hingga saat ini masih berjibaku memadakam kobaran api yang ada di beberapa titik.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, petugas gabungan masih terus melakukan berbagai upaya agar kobaran api di beberapa titik TPA yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu lekas padam.

 BACA JUGA:

"Memasuki hari 11 penanganan kebakaran oleh tim gabungan BPBD, Damkar, BNPB, TNI, Polri masih terus berlanjut hingga saat ini," ucap Hadi, Selasa (29/8/2023).

Hadi mengatakan, petugas gabungan melakukan penanganan dengan waterboming. Metode penanganan ini masih sama dengan beberapa hari sebelumnya. Selain itu, petugas pemadam kebakaran di Bandung Raya juga masih berada di lokasi.

 BACA JUGA:

"Waterboming dilakukan pukul 09.00 WIB oleh satu unit pesawat Helikopter BNPB difokuskan dititik saran Zona 1 dan 4 membuat road and field oleh DLH menggunakan tanah dan batu," ungkapnya.

Ia menambahkan, meski kobaran api masih belum padam secara merata, kondisi hari ke-11 ini semakin mengalami progres yang baik dibandingkan beberapa hari kemarin. Kobaran api di beberapa zona juga terpantau sudah mulai padam.

"Untuk titik permukaan api yang terbakar sudah padam sekitar 50 persen di zona 4, zona 1 ada 90 persen karena masih menyisakan titik api kecil. Sementara api/bara yang di bawah masih mengeluarkan kepulan asap tebal di zona 2," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554/kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501/mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494/kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189483/kebakaran_gedung_terra_drone-wMXi_large.jpg
Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189481/direktur_utama_terra_drone-tje3_large.jpg
Polisi Beberkan Kelalaian Dirut Terra Drone hingga 22 Orang Tewas dalam Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189457/kebakaran_gedung_terra_drone-kCeZ_large.jpg
Terungkap! Pemicu Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Api dari Baterai Lithium Terjatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement