11 Hari Sudah Kebakaran TPA Sarimukti, Tim Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Api

BANDUNG - Memasuki hari ke-11, kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti masih belum teratasi. Petugas gabungan hingga saat ini masih berjibaku memadakam kobaran api yang ada di beberapa titik.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, petugas gabungan masih terus melakukan berbagai upaya agar kobaran api di beberapa titik TPA yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu lekas padam.

BACA JUGA:

"Memasuki hari 11 penanganan kebakaran oleh tim gabungan BPBD, Damkar, BNPB, TNI, Polri masih terus berlanjut hingga saat ini," ucap Hadi, Selasa (29/8/2023).

Hadi mengatakan, petugas gabungan melakukan penanganan dengan waterboming. Metode penanganan ini masih sama dengan beberapa hari sebelumnya. Selain itu, petugas pemadam kebakaran di Bandung Raya juga masih berada di lokasi.

BACA JUGA:

"Waterboming dilakukan pukul 09.00 WIB oleh satu unit pesawat Helikopter BNPB difokuskan dititik saran Zona 1 dan 4 membuat road and field oleh DLH menggunakan tanah dan batu," ungkapnya.

Ia menambahkan, meski kobaran api masih belum padam secara merata, kondisi hari ke-11 ini semakin mengalami progres yang baik dibandingkan beberapa hari kemarin. Kobaran api di beberapa zona juga terpantau sudah mulai padam.

"Untuk titik permukaan api yang terbakar sudah padam sekitar 50 persen di zona 4, zona 1 ada 90 persen karena masih menyisakan titik api kecil. Sementara api/bara yang di bawah masih mengeluarkan kepulan asap tebal di zona 2," katanya.