Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rebut Kemenangan Pilpres 2024, Relawan Rumah Jokowi For Ganjar Jabar Resmi Berdiri di Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:43 WIB
Rebut Kemenangan Pilpres 2024, Relawan Rumah Jokowi For Ganjar Jabar Resmi Berdiri di Bandung
peresmian Rumah Jokowi for ganjar jawa barat (foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Jelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sekretariat Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat resmi berdiri di Kota Bandung, Selasa (29/8/2023).

Peresmian Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar tersebut ditandai dengan penabuhan kendang dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi, Yonathan Yongki beserta sejumlah tamu undangan.

Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar yang berlokasi di Jalan Buah Batu Nomor 107, Kota Bandung itu bakal menjadi rumah bagi para pendukung dan simpatisan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan terbuka juga bagi mereka yang belum menentukan pilihannya, khususnya generasi milenial dan zilenial.

Terbukti, para pengurus Rumah Jokowi For Ganjar Jabar juga banyak diisi kaum muda. Bahkan, hal itu sempat membuat kaget Yonathan Yongki dalam acara yang juga dirangkaikan dengan Pelantikan DPC Kota/Kabupaten Rumah Jokowi For Ganjar se-Jabar itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement