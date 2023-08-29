Rebut Kemenangan Pilpres 2024, Relawan Rumah Jokowi For Ganjar Jabar Resmi Berdiri di Bandung

BANDUNG - Jelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sekretariat Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat resmi berdiri di Kota Bandung, Selasa (29/8/2023).

Peresmian Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar tersebut ditandai dengan penabuhan kendang dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi, Yonathan Yongki beserta sejumlah tamu undangan.

Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar yang berlokasi di Jalan Buah Batu Nomor 107, Kota Bandung itu bakal menjadi rumah bagi para pendukung dan simpatisan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan terbuka juga bagi mereka yang belum menentukan pilihannya, khususnya generasi milenial dan zilenial.

Terbukti, para pengurus Rumah Jokowi For Ganjar Jabar juga banyak diisi kaum muda. Bahkan, hal itu sempat membuat kaget Yonathan Yongki dalam acara yang juga dirangkaikan dengan Pelantikan DPC Kota/Kabupaten Rumah Jokowi For Ganjar se-Jabar itu.