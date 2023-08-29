Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sekret Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat Diisi Kaum Muda Spartan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |23:09 WIB
Sekret Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat Diisi Kaum Muda Spartan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Sekretariat Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat resmi berdiri di Kota Bandung, pada Selasa (29/8/2023). Peresmian tersebut ditandai dengan penabuhan kendang dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi, Yonathan Yongki beserta sejumlah tamu undangan.

Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar yang berlokasi di Jalan Buah Batu Nomor 107, Kota Bandung itu bakal menjadi rumah bagi para pendukung dan simpatisan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan terbuka juga bagi mereka yang belum menentukan pilihannya, khususnya generasi milenial dan zilenial.

Terbukti, para pengurus Rumah Jokowi For Ganjar Jabar juga banyak diisi kaum muda. Bahkan, hal itu sempat membuat kaget Yonathan Yongki dalam acara yang juga dirangkaikan dengan Pelantikan DPC Kota/Kabupaten Rumah Jokowi For Ganjar se-Jabar itu.

Ketua DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar, Reonaldo menilai, sudah saatnya anak muda tampil ke depan. Terlebih, konstalasi Pilpres 2024 di Jabar sangat menarik dari sisi pemilih muda.

"Menarik jika berbicara Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jawa Barat juga mendapatkan bonus demografi sebanyak 19 juta. Anak muda yang harus kita rangkul, yang gak tau mereka harus kemana, mau apa, mereka gak tau," kata Reonaldo.

Dia menilai, anak-anak muda ini belum banyak diberikan ruang. Sebab, terkadang mereka dianggap tidak bisa berbuat banyak.

"Jadi Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat ini terbuka untuk kawan-kawan muda yang merasa tidak punya ruang, dianggap sebelah mata, kalian bukan siapa-siapa," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement