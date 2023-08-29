Sekret Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat Diisi Kaum Muda Spartan

BANDUNG - Sekretariat Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat resmi berdiri di Kota Bandung, pada Selasa (29/8/2023). Peresmian tersebut ditandai dengan penabuhan kendang dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi, Yonathan Yongki beserta sejumlah tamu undangan.

Sekretariat DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar yang berlokasi di Jalan Buah Batu Nomor 107, Kota Bandung itu bakal menjadi rumah bagi para pendukung dan simpatisan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan terbuka juga bagi mereka yang belum menentukan pilihannya, khususnya generasi milenial dan zilenial.

Terbukti, para pengurus Rumah Jokowi For Ganjar Jabar juga banyak diisi kaum muda. Bahkan, hal itu sempat membuat kaget Yonathan Yongki dalam acara yang juga dirangkaikan dengan Pelantikan DPC Kota/Kabupaten Rumah Jokowi For Ganjar se-Jabar itu.

Ketua DPD Rumah Jokowi For Ganjar Jabar, Reonaldo menilai, sudah saatnya anak muda tampil ke depan. Terlebih, konstalasi Pilpres 2024 di Jabar sangat menarik dari sisi pemilih muda.

"Menarik jika berbicara Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jawa Barat juga mendapatkan bonus demografi sebanyak 19 juta. Anak muda yang harus kita rangkul, yang gak tau mereka harus kemana, mau apa, mereka gak tau," kata Reonaldo.

Dia menilai, anak-anak muda ini belum banyak diberikan ruang. Sebab, terkadang mereka dianggap tidak bisa berbuat banyak.

"Jadi Rumah Jokowi For Ganjar Jawa Barat ini terbuka untuk kawan-kawan muda yang merasa tidak punya ruang, dianggap sebelah mata, kalian bukan siapa-siapa," ucap dia.