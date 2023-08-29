Gegara Knalpot Brong, 2 Kelompok Suporter PSM Makassar Tawuran

MAKASSAR - Sebanyak 28 pelaku dan 14 unit motor dari dua kelompok supporter PSM Makassar yang terlibat tawuran, diamankan polisi perintis persisi, Polrestabes Makassar.

Para pelaku rata-rata masih pelajar. Pemicu tawuran tersebtut diketahui akibat penggunaan knalpot brong.

Dari hasil pemeriksaan polisi, kendaraan roda dua para pelaku tawuran tidak berkelengkapan standar, yakni berknalpot brong. Para pelaku tawuran yang notabene pelajar itu juga tidak dapat menunjukkan surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK.

Motor para pelaku itu yang melangsungkan pawai usai PSM Makassar menang melawan Persis Solo.

Bermula, satu kelompok suporter yang nobar di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar pawai di ruas jalan.

Akibat penggunaan knalpot brong yang bising kelompok itu, menjadi pemicu ketersinggungan kelompok supporter PSM makassar lainnya yang turut menggelar nobar di Jalan Adipura, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Usai diamankan dan didata, remaja kelompok suporter diberi pembinaan dan didamaikan di Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, pagi tadi.

Sanksi tilang dikenakan bagi pelaku yang tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK. Sedangkan penggunaan knalpot brong atau bising, pihak kepolisian meminta untuk menggantinya dengan knalpot standar.