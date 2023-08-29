Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Gegara Knalpot Brong, 2 Kelompok Suporter PSM Makassar Tawuran

Syahrul Adyaksa , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:33 WIB
Gegara Knalpot Brong, 2 Kelompok Suporter PSM Makassar Tawuran
Polisi mengamankan dua kelompok suprter PSM Makassar yang terlibat tawuran (Foto Ilustrasi : Okezone.com)
A
A
A
 

MAKASSAR - Sebanyak 28 pelaku dan 14 unit motor dari dua kelompok supporter PSM Makassar yang terlibat tawuran, diamankan polisi perintis persisi, Polrestabes Makassar.

Para pelaku rata-rata masih pelajar. Pemicu tawuran tersebtut diketahui akibat penggunaan knalpot brong.

Dari hasil pemeriksaan polisi, kendaraan roda dua para pelaku tawuran tidak berkelengkapan standar, yakni berknalpot brong. Para pelaku tawuran yang notabene pelajar itu juga tidak dapat menunjukkan surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK.

Motor para pelaku itu yang melangsungkan pawai usai PSM Makassar menang melawan Persis Solo.

Bermula, satu kelompok suporter yang nobar di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar pawai di ruas jalan.

Akibat penggunaan knalpot brong yang bising kelompok itu, menjadi pemicu ketersinggungan kelompok supporter PSM makassar lainnya yang turut menggelar nobar di Jalan Adipura, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Usai diamankan dan didata, remaja kelompok suporter diberi pembinaan dan didamaikan di Mapolrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, pagi tadi.

Sanksi tilang dikenakan bagi pelaku yang tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK. Sedangkan penggunaan knalpot brong atau bising, pihak kepolisian meminta untuk menggantinya dengan knalpot standar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement