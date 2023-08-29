Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Dukun Bunuh Selingkuhan Lalu Pura-pura Kesurupan Tahu Keberadaan Mayat Korban

Amri Wijaya , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:44 WIB
Dukun Bunuh Selingkuhan Lalu Pura-pura Kesurupan Tahu Keberadaan Mayat Korban
Mayat korban pembunuhan oleh seorang dukun di Empat Lawang. (Foto: Amri Wijaya)
EMPAT LAWANG - Yuli Marlina (35) janda 4 anak, warga Desa Tanjung Ning Lama, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan yang dilaporkan hilang sejak 1 Agustus 2023 lalu ditemukan tewas di semak-semak dengan kondisi mengenaskan tanpa busana.

Polisi mendapati informasi bahwa jenazah korban berhasil ditemukan berkat bantuan seorang pria yang dikenal di desa mereka sebagai dukun. Polisi yang curiga dengan informasi warga kemudian melakukan introgasi terhadap pelaku, hingga akhirnya Eko Sugianto (30) alias Jaka mengaku bahwa dirinyalah yang membunuh korban.

Kanit Reskrim Polsek Tebing Tinggi, Ipda Adin Riyanto mengatakan, pria beristri dan mempunyai 2 orang anak ini mengaku awal berkenalan dengan korban melalui Facebook hingga menjalin hubungan asmara dengan korban yang masih tetangganya sejak 1 bulan terakhir.

Peristiwa pembunuhan berawal pada 1 Agustus sekitar pukul 16.00 WIB. Pelaku bertemu korban di areal perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumah korban. Saat itu korban meminta uang sebesar Rp2 juta rupiah kepada pelaku dan jika permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan menyebarkan foto mesra ke medsos.

“Pelaku kemudian merayu korban untuk berhubungan intim dan akan memberikan uang. Selesai melakukan hubungan intim korban kemudian menagih uang yang dijanjikan pelaku. Merasa dibohongi korban kemudian marah hingga terjadi cekcok mulut di antara keduanya,” kata Ipda Adin, Selasa (29/8/2023).

Ipda Adin melanjutkan, pelaku yang kesal mencekik leher korban selama 30 menit hingga tewas. Kemudian mayat korban diseret pelaku ke dalam semak belukar. Sebelum meninggalkan lokasi tersangka membuang pakaian korban ke sungai dan mengambil ponsel milik korban untuk menghilangkan jejak.

“Satu hari sebelum jenazah korban diketemukan, pelaku mengajak keluarga korban melakukan ritual untuk mengetahui keberadaan korban. Pelaku yang berpura-pura kesurupan kemudian menggambar peta lokasi keberadaan korban,” ucapnya.

Kata Ipda Adin, terungkapnya kasus pembunuhan berawal dari kecurigaan polisi terhadap pelaku yang mengetahui persis lokasi keberadaan korban. Kemudian dilakukan introgasi dan memeriksa ponsel milik pelaku.

