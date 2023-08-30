Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT Tekankan Pentingnya Fungsi Jubir, Ini Perannya!

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |16:12 WIB
HT Tekankan Pentingnya Fungsi Jubir, Ini Perannya!
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ungkap pentingnya fungsi Jubir. (Foto: Perindo)
A
A
A

 

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan pentingnya peran juru bicara (jubir). Hal itu ditegaskan HT saat memberikan materi pada Pelatihan Jubir Selebritis dan Zelenial di Jakarta, Selasa (29/08/2023).

 BACA JUGA:

“Memberikan materi bagaimana menjadi Juru Bicara yang aktif, di Pelatihan Jubir Selebritis dan Zilenial. Mereka akan jauh lebih efektif, jubir itu intinya begini: Mereka tahu substansi yang mau disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya dengan baik, sehingga betul-betul apa yang mereka sampaikan itu masuk di siapapun yang diajak bicara, baik itu melalui TV, mainstream atau melalui media sosial atau direct pertemuan,” ujar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Rabu (30/08/2023).

 BACA JUGA:

Karena itu, dia menegaskan pentingnya peran jubir.

“Jadi, itu yang harus betul dipelajari oleh setiap jubir supaya masyarakat tahu apa yang diperjuangkan Partai Perindo. Partai Perindo berjuang di politik agar bisa membuat dan mengeksekusi kebijakan yang mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil,”paparnya.

Halaman:
1 2
      
