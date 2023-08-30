Terdakwa Kekerasan Seksual Anak di Jakpus Dituntut 10 Tahun Penjara, RPA Perindo Berharap Putusan Lebih Banyak

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendampingi kasus kekerasan pada anak yang berlokasi di Jakarta Pusat (Jakpus). Kasus tersebut sudah bergulir di meja hijau dan hari ini pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang tersebut, JPU menuntut terdakwa HJ (36) dengan hukuman kurungan badan 10 tahun dan denda Rp100 juta. Selain itu, terdakwa juga dituntut biaya restitusi sebanyak Rp31,4 juta.

Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Partai Perindo, Kenzo Farel menyatakan, mengapresiasi atas tuntutan JPU kepada terdakwa.

Terlebih, JPU juga menuntut biaya restitusi sebagaimana hasil koordinasi organisasi sayap Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Apa yang LPSK sebutkan denda untuk restitusinya Rp31.4 sudah dilakukan," kata Kenzo di Pengadilan Negeri Jakpus, Rabu (30/8/2023).