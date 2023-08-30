RPA Perindo Dampingi Kasus SPG Korban Pemerkosaan hingga Dibuang ke Kebun

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo melajutkan pendampingan hukum terhadap sales promotion girl (SPG) show room mobil di Cibubur, Kota Bekasi, yang diperkosa dua orang perampok, Raeza (30) dan Jeremia (30).

Kasus tersebut saat ini tengah diperbaiki berkas setelah sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk dilengkapi.

RPA Perondo Bidang Hukum, Amriadi Pasaribu mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan pihak Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menangani kasus pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap SPG yang dibuang di sebuah kebun kosong di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Dia menyebut perkara tersebut sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Korban juga sudah diperiksa untuk mengetahui perkara secara keseluruhan.

"Kemudian dari Kejaksaan Tinggi P19 atau mengembalikan kembali ke PMJ untuk dilingkapi antara lain lokus delikti atau letaknya. Karena kejadiannya ada dua peryama di Bekasi, juga antara Bekasi sampai Kemang Bogor," kata Amriadi di Polda Metro Jaya, Rabu (30/8/2023).

"Kanit Resmob sudah menyampaikan ke kita mereka sudah memperbaikinya. Artinya dalam waktu dekat perkara ini sudah naik P21," tambahnya.

Meski demikain dia menyebut penyidik belum mendapatkan mobil yang dicuri dan dijadikan tempat pemerkosaan oleh para tersangka. Dia menyebut mobil merupakan barang bukti penting yang seharusnya dapat menjadi penguat dalam kasus tersebut.