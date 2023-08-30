Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Gestur Jokowi Tunjuk Ganjar di Hadapan Prabowo, Aiman Witjaksono: Kode Keras Capres 2024

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:57 WIB
Gestur Jokowi Tunjuk Ganjar di Hadapan Prabowo, Aiman Witjaksono: Kode Keras Capres 2024
Aiman Witjaksono/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Jurnalis Senior, Aiman Witjaksono menilai, gestur Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo saat berada di Pasar Tradisional Grogolan Baru, Pekalongan, Jawa Tengah, merupakan hal spontan yang memiliki makna mendalam.

"Ya, ini tampak sekali ada gestur-gestur spontan Presiden Jokowi ketika ia menunjuk Ganjar Pranowo. Bisa jadi, ini merupakan pilihan alam bawah sadar Presiden Jokowi untuk Capres 2024," kata Aiman, Rabu (30/8/2023).

Aiman, yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I itu menambahkan, gestur yang ditunjukkan Jokowi ke Ganjar di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bisa dikatakan sebagai 'kode keras' arah dukungannya ke Ganjar.

"Yes, (bisa dibilang itu kode keras kepada Ganjar)," tegas Aiman.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi didampingi oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mengecek kebutuhan bahan pokok di Pasar Tradisional Grogolan Baru, Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan, Jateng, Selasa (29/8/2023).

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan aktivitas rutin setiap ke daerah-daerah. Salah satu tujuannya untuk mengecek harga komoditas.

“Ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga. Di sini baik, yang sedikit naik beras. Yang lain saya kira banyak yang turun. Bawang merah turun, daging ayam juga, telur juga,” kata Jokowi.

