Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Konsolidasi Jelang Pemilu 2024, Kader Perindo Klungkung Harus Berjuang Bersama

I Gede Juli Arsana , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:19 WIB
Gelar Konsolidasi Jelang Pemilu 2024, Kader Perindo Klungkung Harus Berjuang Bersama
Perindo Klunkung gelar konsolidasi (foto: dok ist)
A
A
A

KLUNGKUNG - Seluruh Bacaleg Partai Perindo Klungkung bersama anggota DPD dan DPR pusat menggelar konsolidasi guna memanaskan mesin partai menjelang kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, tepatnya 14 Februari nanti.

Konsolidasi yang digelar di rumah pemenangan Perindo Klungkung di Umelemek, Klungkung, Bali, berlangsung penuh semangat. Nampak hadir seluruh pengurus partai beserta para bakal Caleg Partai Perindo.

Pengarahan diberikan oleh Ketua Postes Pencalegan, I Putu Tika Winawa, yang membakar semangat peserta yang hadir. Mereka mencetuskan kebulatan tekad membesarkan partai dengan cara gotong royong dan kekeluargaan.

Setiap calon diharapkan berjuang bersama tanpa memperhitungkan calon potensial maupun tidak.

"Bahkan, jika terpilih pun akan tetap mengusung asas kekeluargaan saling membantu teman seperjuangan," katanya.

Acara berlangsung penuh kekeluargaan bahkan Kabupaten Klungkung menargetkan satu fraksi di dewan dan meloloskan dua anggota DPR RI dari Bali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement