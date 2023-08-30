Gelar Konsolidasi Jelang Pemilu 2024, Kader Perindo Klungkung Harus Berjuang Bersama

KLUNGKUNG - Seluruh Bacaleg Partai Perindo Klungkung bersama anggota DPD dan DPR pusat menggelar konsolidasi guna memanaskan mesin partai menjelang kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, tepatnya 14 Februari nanti.

Konsolidasi yang digelar di rumah pemenangan Perindo Klungkung di Umelemek, Klungkung, Bali, berlangsung penuh semangat. Nampak hadir seluruh pengurus partai beserta para bakal Caleg Partai Perindo.

Pengarahan diberikan oleh Ketua Postes Pencalegan, I Putu Tika Winawa, yang membakar semangat peserta yang hadir. Mereka mencetuskan kebulatan tekad membesarkan partai dengan cara gotong royong dan kekeluargaan.

Setiap calon diharapkan berjuang bersama tanpa memperhitungkan calon potensial maupun tidak.

"Bahkan, jika terpilih pun akan tetap mengusung asas kekeluargaan saling membantu teman seperjuangan," katanya.

Acara berlangsung penuh kekeluargaan bahkan Kabupaten Klungkung menargetkan satu fraksi di dewan dan meloloskan dua anggota DPR RI dari Bali.