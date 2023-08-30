Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Gerebek Pesta Pernikahan Gay, Tangkap 200 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:57 WIB
Polisi Gerebek Pesta Pernikahan Gay, Tangkap 200 Orang
Ilustrasi. (Foto: iNews)
A
A
A

ABUJA - Polisi di Nigeria mengatakan mereka telah menangkap sekira 200 pria gay di sebuah acara di negara bagian Delta, bagian selatan.

Enam puluh tujuh dari mereka sekarang akan didakwa setelah penyelidikan.

 BACA JUGA:

Namun, sebagian besar pria yang diarak di depan wartawan pada Selasa, (29/8/2023) mengatakan mereka bukan homoseksual melainkan perancang busana, fotografer, dan model yang pernah diundang ke sebuah acara.

Salah satu pria mengatakan mereka dikurung selama berhari-hari tanpa air dan akses ke ponsel mereka.

Juru Bicara Kepolisian DSP Bright Edafe mengatakan homoseksualitas “tidak akan diizinkan di Nigeria, dan tidak akan pernah ditoleransi”.

“Tindakan ini jahat dan kita tidak bisa meniru dunia Barat,” katanya sebagaimana dilansir BBC

Para pria tersebut ditangkap pada Senin,(28/8/2023) sekira pukul 02:00 waktu setempat setelah petugas menghentikan seorang pria berpakaian seperti wanita pada Minggu, (27/8/2023) malam.

Polisi mengatakan pria tersebut awalnya mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah seorang aktor, namun kemudian mengatakan bahwa dia adalah anggota komunitas gay dan dia sedang mengadakan acara di sebuah hotel.

Dua pria diduga ditemukan berpakaian seperti calon pengantin di tempat tersebut dan polisi mengatakan mereka menemukan rekaman video pernikahan tersebut.

Topik Artikel :
LGBTQ Homoseksualitas Nigeria
