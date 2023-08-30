Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hampir 100 Kuburan Tak Bertanda Ditemukan Dekat Bekas Sekolah Asrama Kanada

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |07:29 WIB
Hampir 100 Kuburan Tak Bertanda Ditemukan Dekat Bekas Sekolah Asrama Kanada
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONTREAL — Komunitas Pribumi di Kanada bagian barat telah menemukan hampir 100 kuburan tak bertanda di dekat lokasi bekas sekolah asrama, kata para pejabat, Selasa, (29/8/2023).

Sejak 2021, masyarakat di seluruh negeri telah mencatat lebih dari 1.300 kuburan tak bertanda di dekat lembaga pendidikan agama, yang menampung anak-anak Pribumi selama lebih dari satu abad sebagai bagian dari kebijakan asimilasi paksa Kanada.

“Apa yang kami temukan sangat memilukan dan menghancurkan,” kata Jenny Wolverine, ketua kelompok Pribumi First Nation English River dalam konferensi pers. “Sampai saat ini, ada 93 potensi kuburan tak bertanda, 79 anak-anak, dan 14 bayi.”

“Biar saya perjelas… ini bukan angka final,” tambahnya sebagaimana dilansir AFP, memperingatkan bahwa angka tersebut bisa saja naik lebih tinggi.

Penemuan tersebut, di dekat lokasi sekolah asrama Indian Beauval di provinsi Saskatchewan, dilakukan dengan menggunakan radar penembus tanah.

Menurut Universitas Regina, sekolah asrama tersebut dibongkar oleh mantan mahasiswanya setelah ditutup pada 1995.

Antara akhir abad ke-19 dan pertengahan 1990-an, sekira 150.000 anak-anak Pribumi dipaksa masuk ke 139 sekolah asrama di seluruh Kanada, di mana mereka terputus dari keluarga, bahasa dan budaya mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/18/3114851/pesawat_delta_terbalik_saat_mendarat_di_bandara_toronto_kanada-lezE_large.jpg
Breaking News: Pesawat Terbalik saat Mendarat di Bandara Toronto Kanada, 18 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035599/toronto-terguncang-akibat-banjir-dan-pemadaman-listrik-usai-badai-hebat-eBliOEZkcS.jpg
Toronto Terguncang Akibat Banjir dan Pemadaman Listrik Usai Badai Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029422/kanada-perintahkan-pengunjuk-rasa-pro-palestina-tinggalkan-perkemahan-di-kampus-izinkan-polisi-untuk-tangkap-dan-usir-pendemo-QUHzjJz9Ng.jpg
Kanada Perintahkan Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Tinggalkan Perkemahan di Kampus, Izinkan Polisi untuk Tangkap dan Usir Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/18/3018942/ngeri-pesawat-air-canada-terbakar-sesaat-setelah-lepas-landas-CjwmJddJWJ.jpg
Ngeri, Pesawat Air Canada Terbakar Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986735/kisah-2-orang-yang-tertukar-saat-lahir-di-rs-terima-permintaan-maaf-resmi-usai-70-tahun-berlalu-5RJ6sq9gq7.jpg
Kisah 2 Orang yang Tertukar saat Lahir di RS, Terima Permintaan Maaf Resmi Usai 70 Tahun Berlalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/18/2986113/kanada-bekukan-izin-ekspor-senjata-baru-ke-israel-pastikan-tiidak-digunakan-untuk-perang-gaza-JPHpf0ngtN.jpg
Kanada Bekukan Izin Ekspor Senjata Baru ke Israel, Pastikan Tidak Digunakan untuk Perang Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement