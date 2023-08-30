Hampir 100 Kuburan Tak Bertanda Ditemukan Dekat Bekas Sekolah Asrama Kanada

MONTREAL — Komunitas Pribumi di Kanada bagian barat telah menemukan hampir 100 kuburan tak bertanda di dekat lokasi bekas sekolah asrama, kata para pejabat, Selasa, (29/8/2023).

Sejak 2021, masyarakat di seluruh negeri telah mencatat lebih dari 1.300 kuburan tak bertanda di dekat lembaga pendidikan agama, yang menampung anak-anak Pribumi selama lebih dari satu abad sebagai bagian dari kebijakan asimilasi paksa Kanada.

“Apa yang kami temukan sangat memilukan dan menghancurkan,” kata Jenny Wolverine, ketua kelompok Pribumi First Nation English River dalam konferensi pers. “Sampai saat ini, ada 93 potensi kuburan tak bertanda, 79 anak-anak, dan 14 bayi.”

“Biar saya perjelas… ini bukan angka final,” tambahnya sebagaimana dilansir AFP, memperingatkan bahwa angka tersebut bisa saja naik lebih tinggi.

Penemuan tersebut, di dekat lokasi sekolah asrama Indian Beauval di provinsi Saskatchewan, dilakukan dengan menggunakan radar penembus tanah.

Menurut Universitas Regina, sekolah asrama tersebut dibongkar oleh mantan mahasiswanya setelah ditutup pada 1995.

Antara akhir abad ke-19 dan pertengahan 1990-an, sekira 150.000 anak-anak Pribumi dipaksa masuk ke 139 sekolah asrama di seluruh Kanada, di mana mereka terputus dari keluarga, bahasa dan budaya mereka.