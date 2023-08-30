Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pecahkan Rekor, Ular Piton dengan Panjang Setara Tinggi Jerapah Ditangkap di Florida

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:50 WIB
Pecahkan Rekor, Ular Piton dengan Panjang Setara Tinggi Jerapah Ditangkap di Florida
Stephen Gauta (kiri) dan Jake Welleri membawa piton itu ke Conservancy of South Florida di Naples, Florida, Amerika Serikat. (Foto Conservancy of Southwest Florida)
A
A
A

SEEKOR ular piton Burma sepanjang hampir 6 meter – yang terpanjang yang pernah tercatat – ditangkap oleh pemburu lokal di Cagar Alam Nasional Big Cypress Florida Selatan, Amerika Serikat (AS) bulan lalu. Sebagai gambaran hasil tangkapan, panjang ular itu sama dengan tinggi seekor jerapah dewasa.

 BACA JUGA:

Ular piton tersebut ditangkap oleh Jake Waleri yang berusia 22 tahun, yang membawa ular piton tersebut ke Conservancy of Southwest Florida di kampung halamannya di Naples, kata pihak konservasi. Para pejabat di sana mengukur panjang ular itu 19 kaki (sekira 5,97 meter) dengan berat 125 pon (56,6 kg), dan mengatakan ular itu memecahkan rekor dunia baru untuk panjangnya.

Sebuah video dari piton tangkapan Waleri, yang memecahkan rekor, di Instagram menunjukkan ular raksasa itu menerjang Waleri saat dia menarik ekor hewan itu ke jalan. Waleri dan ular itu bergulat di tanah sampai yang lain ikut membantu melepaskan ular itu dari si pemburu.

Piton Burma adalah salah satu ular terbesar di planet ini. Mereka juga merupakan spesies invasif yang merajalela di sebagian besar wilayah selatan Florida, mendatangkan malapetaka pada populasi hewan asli negara bagian tersebut karena ular piton tidak memiliki predator alami di Florida. Itu sebabnya Waleri menghabiskan malamnya berburu predator mengerikan ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/52/3022585/pelat_nomor_langka_australia-u3rf_large.jpg
Pelat Nomor Langka Ini Terjual dengan Harga Fantastis, Hingga Rp27 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/56/3021020/mars-k6rs_large.jpg
Setelah Lebih dari Setahun ‘Sinyal Alien’ dari Mars Akhirnya Berhasil Dipecahkan, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/56/3007665/ruang_uji_anechoic-C0dT_large.jpg
Inilah Tempat Paling Sunyi di Bumi, Saking Sepinya Tak Ada yang Tahan Satu Jam di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/18/2993740/raja-pemilu-india-ini-telah-ikuti-238-kali-pemilihan-dan-selalu-kalah-H2yu2IIrLI.jpg
Raja Pemilu India Ini Telah Ikuti 238 Kali Pemilihan dan Selalu Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/18/2968729/kutukan-zelensky-kembali-muncul-setelah-raja-charles-diumumkan-mengidap-kanker-tuDfWYlu9i.JPG
"Kutukan Zelensky" Kembali Muncul Setelah Raja Charles Diumumkan Mengidap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958038/heboh-mayat-hidup-lagi-gara-gara-ambulans-yang-membawanya-hantam-lubang-di-jalanan-rnnrdRPsSD.jpg
Heboh, Mayat Hidup Lagi Gara-Gara Ambulans yang Membawanya Hantam Lubang di Jalanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement