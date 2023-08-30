Pecahkan Rekor, Ular Piton dengan Panjang Setara Tinggi Jerapah Ditangkap di Florida

Stephen Gauta (kiri) dan Jake Welleri membawa piton itu ke Conservancy of South Florida di Naples, Florida, Amerika Serikat. (Foto Conservancy of Southwest Florida)

SEEKOR ular piton Burma sepanjang hampir 6 meter – yang terpanjang yang pernah tercatat – ditangkap oleh pemburu lokal di Cagar Alam Nasional Big Cypress Florida Selatan, Amerika Serikat (AS) bulan lalu. Sebagai gambaran hasil tangkapan, panjang ular itu sama dengan tinggi seekor jerapah dewasa.

Ular piton tersebut ditangkap oleh Jake Waleri yang berusia 22 tahun, yang membawa ular piton tersebut ke Conservancy of Southwest Florida di kampung halamannya di Naples, kata pihak konservasi. Para pejabat di sana mengukur panjang ular itu 19 kaki (sekira 5,97 meter) dengan berat 125 pon (56,6 kg), dan mengatakan ular itu memecahkan rekor dunia baru untuk panjangnya.

Sebuah video dari piton tangkapan Waleri, yang memecahkan rekor, di Instagram menunjukkan ular raksasa itu menerjang Waleri saat dia menarik ekor hewan itu ke jalan. Waleri dan ular itu bergulat di tanah sampai yang lain ikut membantu melepaskan ular itu dari si pemburu.

Piton Burma adalah salah satu ular terbesar di planet ini. Mereka juga merupakan spesies invasif yang merajalela di sebagian besar wilayah selatan Florida, mendatangkan malapetaka pada populasi hewan asli negara bagian tersebut karena ular piton tidak memiliki predator alami di Florida. Itu sebabnya Waleri menghabiskan malamnya berburu predator mengerikan ini.