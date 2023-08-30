Kudeta Gabon, Militer Tampil di TV dan Batalkan Hasil Pemilu

Militer tampil di TV dan umumkan kudeta di Gabon (Foto: AFP)

GABON - Perwira militer muncul di televisi nasional di Gabon untuk mengatakan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan.

Mereka mengatakan telah membatalkan hasil pemilu pada Sabtu (26/8/2023), di mana Presiden Ali Bongo dinyatakan sebagai pemenang.

Dua belas tentara muncul di televisi pada Rabu (30/8/2023), mengumumkan bahwa mereka membatalkan hasil pemilu dan membubarkan “semua institusi republik”.

Mereka juga mengatakan perbatasan negara telah ditutup “sampai pemberitahuan lebih lanjut”.

“Kami telah memutuskan untuk mempertahankan perdamaian dengan mengakhiri rezim saat ini,” terang salah satu tentara di saluran TV Gabon 24.

Dia mengatakan hal ini disebabkan oleh pemerintahan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diprediksi yang mengakibatkan terus memburuknya kohesi sosial yang berisiko membawa negara ini ke dalam kekacauan.

Adapun komisi pemilu mengatakan Bongo hanya meraih kurang dari dua pertiga suara dalam pemilu yang menurut pihak oposisi curang.