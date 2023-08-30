Seekor Singa yang Lepas Berkeliaran di Jalanan Sibuk Pakistan, Picu Kepanikan Besar

KARACHI - Seekor singa dewasa melarikan diri dari kendaraan pribadi di tengah lalu lintas padat di kota Karachi, Pakistan selatan, pada Selasa, (29/8/2023) menyebabkan kepanikan selama dua jam sebelum ditangkap kembali, kata polisi.

Singa itu sedang diangkut oleh pemiliknya ketika ia melarikan diri di jalan utama kota pelabuhan yang ramai pada jam-jam sibuk lalu lintas, kata pernyataan polisi.

"Tim kami segera bergegas ke sini. Alhamdulillah, singa tersebut berada bersama kami dengan aman dan tidak ada seorang pun yang berada dalam bahaya saat ini," kata Inspektur Margasatwa Mukhtyar Soomro kepada Reuters di lokasi penangkapan singa.

Singa yang melarikan diri itu berhasil masuk ke ruang bawah tanah sebuah gedung di dekatnya setelah berkeliaran di jalan selama beberapa waktu.

Daerah tersebut mengalami kemacetan lalu lintas besar-besaran dengan kendaraan media tiba di lokasi kejadian untuk meliput insiden tersebut dan kerumunan orang berkumpul untuk mencoba melihat sekilas singa yang melarikan diri, kata seorang saksi mata Reuters.

Departemen Margasatwa mengatakan singa itu telah dibawa ke kandangnya, karena dilarang memelihara singa di kawasan pemukiman.

“Pemilik singa telah ditahan dan kasusnya akan didaftarkan terhadapnya,” kata Inspektur Senior Polisi Shiraz Nazir dalam sebuah pernyataan.