6 Wilayah Rusia yang Paling Sering Diserang Ukraina, Nomor 2 Paling Parah

JAKARTA - Ada beberapa wilayah Rusia ini paling sering diserang Ukraina dalam peperangan saat ini. Lantaran, kedua negara ini masih memanas dengan memberikan serangaan baik udara maupun darat.

Meski secara garis besar kekuatan militer Rusia lebih kuat ketimbang Ukraina, namun siapa sangka jika terdapat beberapa wilayah di Rusia yang paling diserang oleh Ukraina.

Berikut 6 wilayah Rusia yang paling sering diserang Ukraina dilansir dari berbagai sumber:

1. Wilayah Pskov

Lokasi dekat perbatasan wilayah Estonia dan Latvia kerap di serang oleh Ukraina menggunakan drone tanpa awak. Kekacauan tersebut lantas memicu kebakaran besar-besaran. Bahkan menurut laporan Pskov adalah satu-satunya wilayah yang mengalami kerusakan parah.

2. Kaluga

Wilayah kedua Russia yang menjadi target penyerangan yaitu Kaluga. Penyerangan ini terkadangmenggunakan drone tanpa awak yang mengantam langsung reservoir minyak yang kosong. Tentu saja,kejadian tersebut menyebabkan kebakaran besar serta jendala perumahan semua pecah.