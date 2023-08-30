Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bebas dari Kiamat Udara, Orang China Hidup 2 Tahun Lebih Lama Berkat Perang Melawan Polusi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |16:55 WIB
Bebas dari <i>Kiamat Udara</i>, Orang China Hidup 2 Tahun Lebih Lama Berkat Perang Melawan Polusi
Polusi udara yang parah pernah terjadi di China pada 2015 (Foto: AFP)
A
A
A

CHINA – Sepuluh tahun yang lalu, ibu kota China atau Tiongkok sering kali diselimuti kabut asap tebal berwarna kuning dan abu-abu, begitu tebal hingga menutupi hampir semua hal dari pandangan.

Orang-orang mengunci jendela, mengenakan masker, dan menyalakan alat pembersih udara di tempat tinggi untuk menghindari apa yang dikenal sebagai “kiamat udara” di Beijing.

Kualitas udaranya sangat buruk, dan menjadi terkenal secara global, sehingga para pemimpin Tiongkok melancarkan “perang melawan polusi” bernilai miliaran dolar.

Satu dekade kemudian, upaya tersebut membuahkan hasil. Menurut sebuah laporan baru yang dirilis pada Selasa (29/8/2023), tingkat polusi di Tiongkok pada 2021 telah turun 42% dibandingkan pada 2013.

Dikutip CNN, ini menjadikannya kisah sukses yang jarang terjadi di kawasan ini, di mana polusi semakin parah di beberapa wilayah, termasuk Asia Selatan.

Laporan Indeks Kualitas Hidup Udara tahunan, yang dihasilkan oleh Institut Kebijakan Energi di Universitas Chicago, memuji keberhasilan luar biasa Tiongkok dalam memerangi polusi.

Tingkat polusi secara global telah sedikit menurun dari tahun 2013 hingga 2021 – yang menurut laporan tersebut “sepenuhnya disebabkan oleh kemajuan Tiongkok.” Tanpa perbaikan yang dilakukan Tiongkok, rata-rata polusi dunia akan meningkat.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/18/2980311/10-juta-orang-cari-pengobatan-untuk-penyakit-terkait-polusi-pada-2023-bI565Ft7cc.jpg
10 Juta Orang Cari Pengobatan untuk Penyakit Terkait Polusi pada 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/18/2865166/polusi-jakarta-jadi-sorotan-media-asing-tekankan-berbagai-dampak-buruk-bagi-kesehatan-PhJLPDHqYH.jpg
Polusi Jakarta Jadi Sorotan Media Asing, Tekankan Berbagai Dampak Buruk Bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/18/2861460/sedih-jakarta-dinobatkan-sebagai-kota-paling-tercemar-di-dunia-OvnDnRmwD2.JPG
Jakarta Dinobatkan Sebagai Kota Paling Tercemar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/18/2811606/5-daerah-paling-banyak-polusi-di-indonesia-salah-satunya-dki-jakarta-UC1JrKOcVY.jpg
5 Daerah Paling Banyak Polusi di Indonesia, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/18/2781507/kota-lahore-di-pakistan-dinyatakan-sebagai-kota-paling-tercemar-di-dunia-B5hLGrwdT8.jpg
Kota Lahore di Pakistan Dinyatakan Sebagai Kota Paling Tercemar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/18/2781292/lahore-dinyatakan-sebagai-kota-paling-tercemar-di-dunia-chad-menjadi-negara-dengan-udara-terburuk-Bnpo5QQ55A.jpg
Lahore Dinyatakan Sebagai Kota Paling Tercemar di Dunia, Chad Menjadi Negara dengan Udara Terburuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement