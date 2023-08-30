Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tuding Propaganda Imperialis, Ukraina Kecam Pidato Paus kepada Pemuda Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |16:23 WIB
Tuding Propaganda Imperialis, Ukraina Kecam Pidato Paus kepada Pemuda Rusia
Ukraina kecam pidato Paus Fransiskus yang dituduh berisi propaganda imperialis (Foto: Reuters)
A
A
A

UKRAINA - Para pejabat Ukraina mengkritik pidato Paus Fransiskus baru-baru ini kepada pemuda Rusia, dan menyebut pernyataannya sebagai “propaganda imperialis.

Paus membuat pidato video di Majelis Pemuda Katolik Seluruh Rusia ke-10 di St. Petersburg pada Jumat (25/8/2023), di mana ia mendesak mereka untuk memandang diri mereka sebagai keturunan kekaisaran Rusia.

“Jangan pernah lupakan warisanmu. Anda adalah keturunan dari Rusia yang agung: Rusia yang agung dari para orang suci, para penguasa, Rusia yang agung dari Peter I, Catherine II, kekaisaran itu – terpelajar, kebudayaan yang agung, dan kemanusiaan yang agung. Jangan pernah menyerah pada warisan ini,” kata Paus, dikutip CNN.

“Anda adalah keturunan Ibu Pertiwi Rusia yang agung, majulah bersamanya. Dan terima kasih – terima kasih atas cara Anda bersikap, atas cara Anda menjadi orang Rusia,” lanjutnya.

Pada Senin (28/8/2023), juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleh Nikolenko mengecam pidato Paus.

“Ini adalah jenis propaganda imperialis, 'ikatan spiritual' dan 'kebutuhan' untuk menyelamatkan 'Ibu Pertiwi Rusia' yang digunakan Kremlin untuk membenarkan pembunuhan ribuan warga Ukraina dan penghancuran ratusan kota dan desa di Ukraina,” terang Nikolenko dalam postingan Facebook.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement