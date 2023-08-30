Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misi Penjaga Perdamaian Uni Afrika Tarik 3.000 Tentara di Somalia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:32 WIB
Misi Penjaga Perdamaian Uni Afrika Tarik 3.000 Tentara di Somalia
Misi penjaga perdamaian Uni Afrika tarik 3.000 tentara di Somalia (Foto: Wikiemdia Commons)
MOGADISHU - Misi penjaga perdamaian Uni Afrika akan menarik 3.000 tentara lainnya dari Somalia.

"Persiapan penarikan tahap dua 3.000 tentara ATMIS (Misi Transisi Uni Afrika di Somalia) pada akhir September sedang berlangsung," kata Letjen Sam Okiding kepada media di ibu kota Somalia, Mogadishu, pada Selasa (29/8/2023), dikutip Antara.

Pemulangan gelombang pertama 2.000 tentara dari Somalia awal tahun ini merupakan bagian dari Rencana Transisi Somalia (STP), arahan yang dikembangkan Pemerintah Somalia bersama mitranya untuk mengalihkan tanggung jawab keamanan ke pasukan bersenjata Somalia.

Okiding mengatakan ATMIS akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Somalia, Kantor Pendukung PBB di Somalia (UNSOS) dan mitra lainnya guna memastikan peralihan tersebut berjalan lancar.

"ATMIS akan menerapkan sejumlah langkah untuk melakukan penjagaan ketika pihaknya meninggalkan Somalia pada akhir Desember 2024," katanya.

