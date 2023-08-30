Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pantau Situasi, Uni Eropa Tidak Yakin Prigozhin Sudah Meninggal

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:00 WIB
Pantau Situasi, Uni Eropa Tidak Yakin Prigozhin Sudah Meninggal
Uni Eropa masih terus memantau kepastian meninggalnya bos Wagner (Foto: PMC Wagner/Reuters)
A
A
A

NEW YORK Uni Eropa (UE) sedang memantau situasi setelah kematian bos Wagner yang juga pengusaha Rusia Evgeny Prigozhin, dan belum membuat keputusan apakah akan mencabut sanksi yang dijatuhkan terhadapnya.

Outlet berita Daily Storm mengatakan mereka telah menerima pernyataan dari layanan pers cabang eksekutif Uni Eropa yang menyatakan bahwa mereka belum melihat “konfirmasi yang dapat dipercaya” mengenai kematian Prigozhin.

“Keputusan Dewan [Eropa] diambil dengan suara bulat, sementara diskusi antar negara anggota bersifat rahasia,” kata pernyataan tersebut, yang dikutip dalam bahasa Rusia, dilansir RT.

Seperti diketahui, Prigozhin tewas bersama beberapa rekan dekatnya dan awak jet pribadinya, ketika pesawat tersebut jatuh di Rusia pada Rabu (23/8/2023) lalu. Komite Investigasi Rusia mengkonfirmasi identitas semua korban pada hari Minggu, setelah tes DNA dilakukan. Pemakamannya berlangsung pada Selasa (29/8/2023) di St. Petersburg.

Telusuri berita news lainnya
