HOME NEWS INTERNATIONAL

Antisipasi Konflik dengan China, AS Persiapkan Kawanan Drone di Masa Depan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |21:00 WIB
Antisipasi Konflik dengan China, AS Persiapkan Kawanan Drone di Masa Depan
Militer AS kembangkan kawanan drone untuk mengantisipasi konflik dengan China di masa depan (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Militer Amerika Serikat (AS) telah meluncurkan program untuk mengembangkan teknologi “kawanan drone”, yang menunjukkan bahwa sistem baru tersebut dimaksudkan untuk konflik di masa depan dengan China atau Tiongkok.

Berbicara pada konferensi National Defense Industrial Association (NDIA) di Washington, DC pada Senin (28/8/2023), Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks menguraikan program senjata, yang dijuluki “Replicator,” yang bertujuan untuk mengerahkan ribuan UAV secara bersamaan di darat, laut dan udara.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa meskipun militer AS masih mendapat manfaat dari sistem yang “besar, indah, mahal, dan sedikit”, namun mereka lebih lambat dalam mengadopsi platform yang “kecil, cerdas, murah, dan banyak lagi”, seperti sistem yang kecil dan mudah diproduksi.

Dia berpendapat bahwa militer Tiongkok memiliki “massa” yang lebih unggul dibandingkan pasukan AS – “lebih banyak kapal; lebih banyak rudal; lebih banyak orang” – dan menekankan perlunya mengatasi keunggulan tersebut dengan sistem senjata inovatif.

“Kami akan melawan massa [Tentara Pembebasan Rakyat] dengan kekuatan kami sendiri, namun kekuatan kami akan lebih sulit untuk direncanakan, lebih sulit untuk dihantam, dan lebih sulit untuk dikalahkan,” kata Hicks, dikutip RT.

Dia menambahkan bahwa meskipun Beijing “relatif lambat dan lamban” selama Perang Dingin, negara ini telah mengembangkan kekuatan untuk menumpulkan keuntungan operasional yang telah kita nikmati selama beberapa dekade.

Halaman:
1 2
      
