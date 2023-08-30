China Tegaskan Dukung Penyelesaian Masalah Palestina Secepatnya

TURKI – China pada Selasa (29/8/2023) mengatakan bahwa Timur Tengah (Timteng) tidak pernah menjadi “halaman belakang negara besar mana pun”. Beijing juga menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara Arab, termasuk dalam masalah Palestina.
Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China, dukungan baru Beijing terhadap negara-negara Arab itu diutarakan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan juru bicara Parlemen Arab Adel Al Asoomi, yang saat ini sedang mengunjungi China.
Wang mengatakan kepada delegasi Arab yang berkunjung bahwa China mendukung penyelesaian adil dan masuk akal atas masalah Palestina secepatnya.