4 Fakta Pembunuhan Imam Masykur, Kakak Ipar Oknum Paspampres Terlibat

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari menjelaskan soal kasus pembunuhan yang didahului penculikan dan penganiayaan sadis yang menimpa Aceh Imam Masykur.

Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut:

1. Kakak Ipar Oknum Paspampres Terlibat

Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, warga sipil yang terlibat kasus penculikan dan penganiayaan warga Aceh Imam Masykur tenyata adalah kakak ipar anggota Paspampres Praka Riswandi Manik.

"Jadi saya sampaikan tadi sementara ini yang ditemukan ada keterlibatan satu orang warga sipil, kemudian sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya."Betul, betul, iya. Kakak ipar (Praka RM)," kata Hamim kepada wartawan, Selasa 29 Agustus 2023.

2. Peran Sang Kakak Ipar Ditangani Polda Metro

Selanjunya, untuk peran warga sipil tersebut, kata Hamim, bisa dikonfirmasi langsung ke Polda Metro Jaya. Sebab pihaknya hanya memproses hukum untuk tiga anggota TNI.

"Masalah perannya (warga sipil) ini nanti masih dalam proses dan nanti barangkali untuk tersangka sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya," katanya.

3. Masih Melarikan Diri

Sementara itu, Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan bahwa kakak ipar Praka RM berinisial MS itu sempat melarikan diri.

"Kakak ipar yang orang sipil, inisial MS, ini salah satu tersangka sipil kita serahkan ke Polda Metro. lya melarikan diri kita cari," ujarnya.