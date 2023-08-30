Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Pembunuhan Imam Masykur, Kakak Ipar Oknum Paspampres Terlibat

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:28 WIB
4 Fakta Pembunuhan Imam Masykur, Kakak Ipar Oknum Paspampres Terlibat
Kakak ipar oknum Paspampres terlibat dalam pembunuhan Imam Masykur (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari menjelaskan soal kasus pembunuhan yang didahului penculikan dan penganiayaan sadis yang menimpa Aceh Imam Masykur.

Berikut sejumlah fakta terkait kasus tersebut:

1. Kakak Ipar Oknum Paspampres Terlibat

Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, warga sipil yang terlibat kasus penculikan dan penganiayaan warga Aceh Imam Masykur tenyata adalah kakak ipar anggota Paspampres Praka Riswandi Manik.

"Jadi saya sampaikan tadi sementara ini yang ditemukan ada keterlibatan satu orang warga sipil, kemudian sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya."Betul, betul, iya. Kakak ipar (Praka RM)," kata Hamim kepada wartawan, Selasa 29 Agustus 2023.

2. Peran Sang Kakak Ipar Ditangani Polda Metro

Selanjunya, untuk peran warga sipil tersebut, kata Hamim, bisa dikonfirmasi langsung ke Polda Metro Jaya. Sebab pihaknya hanya memproses hukum untuk tiga anggota TNI.

"Masalah perannya (warga sipil) ini nanti masih dalam proses dan nanti barangkali untuk tersangka sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya," katanya.

3. Masih Melarikan Diri

Sementara itu, Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan bahwa kakak ipar Praka RM berinisial MS itu sempat melarikan diri.

"Kakak ipar yang orang sipil, inisial MS, ini salah satu tersangka sipil kita serahkan ke Polda Metro. lya melarikan diri kita cari," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement