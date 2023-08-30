Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Brigjen Agustinus, Anak Tukang Bakso yang Digeser Jadi Dirjianbang Secapa AD

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:06 WIB
Sosok Brigjen Agustinus, Anak Tukang Bakso yang Digeser Jadi Dirjianbang Secapa AD
Brigjen Agustinus Purboyo (Foto: Dok TNI)
JAKARTA - Sebanyak 75 Perwira Tinggi TNI terkena mutasi dan promosi jabatan baru. Salah satunya, adalah Brigjen TNI Agustinus Purboyo yang digeser menjadi Direktur Pengkajian dan Pengembangan (Dirjianbang)Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD).

Ia sebelumnya menjabat Direktur Doktrin (Dirdok) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad) sebagaimana dikutip dari Sindonews. Brigjen TNI Agustinus Purboyo akan menggantikan Brigjen TNI Akhmad Yani yang digeser Dirjianbang Secapa AD menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

Jabatan Dirdok Kodiklatad yang ditinggal Brigjen TNI Agustinus Purboyo akan dijabat oleh Danrem 033/WP (Tanjungpinang) Kodam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Yudi Yulistyanto.

Mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Anak Pedagang Bakso

Agustinus Purboyo bukan berasal dari keluarga mampu. Namun, keterbatasan tak membuatnya patah arang untuk membanggakan keluarga.

Ayahnya merupakan pedagang bakso. Sehingga membuatnya tidak pernah menyangka bisa menjadi seorang tentara.

“Karena saya bukan dari keluarga tentara. Ayah saya cuma seorang pedagang bakso, ya memang memiliki beberapa orang untuk berdagang bersama-sama,” kata Agustinus Purboyo dikutip dari kanal YouTube Edward Sitorus Papua yang tayang pada 18 Juni 2021.

Halaman:
1 2
      
