Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menteri Hadi Beberkan 4 Ragam Konflik Tanah: Negara Harus Hadir Menyelesaikan!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:40 WIB
Menteri Hadi Beberkan 4 Ragam Konflik Tanah: Negara Harus Hadir Menyelesaikan!
Menteri Hadi mengatakan negara harus hadir menyelesaikan konflik tanah (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memaparkan sejumlah konflik tanah yang dialami rakyat dalam berbagai kluster. Biasanya hal itu terjadi lantaran masalah akibat ego sektoral antarlembaga.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Pembukaaan GTRA Summit 2023, di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada Rabu (30/8/2023).

Masalah pertama, Hadi menjelaskan, terkait dengan masyarakat yang berkonflik lahan yang beririsan dengan tanah aset seperti yang dialami oleh warga Blora yang menguasai tanah di atas tanah aset Pemkab Blora sejak zaman penjajahan Jepang.

Kedua, persoalan lahan yang beririsan dengan kawasan hutan seperti yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan, Riau yang sudah menguasai tanah sejak 1960, namun ternyata tanah yang mereka diami merupakan kawasan hutan sehingga tidak bisa mendapat kepastian hukum hak atas tanah yang berguna untuk peningkatan ekonomi.

"Ketiga, terkait persoalan tanah transmigrasi seperti yang dialami oleh masyarakat Tanah Laut, Kalimantan Selatan karena terdapat perbedaan antara subjek dan objek pada areal transmigrasi," ujar Menteri Hadi.

Keempat, terkait masyarakat yang menjalankan tradisi bermukim di atas air dan wilayah pesisir secara turun-temurun, seperti halnya Masyarakat Suku Bajo, Suku Laut (Orang Laut), Masyarakat Kampung Engros dan masyarakat lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006418/laksanakan-reforma-agraria-indonesia-diminta-berbagi-kunci-sukses-di-konferensi-tanah-bank-dunia-9vu8GmruMY.jpg
Laksanakan Reforma Agraria, Indonesia Diminta Berbagi Kunci Sukses di Konferensi Tanah Bank Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/519/2984060/polda-jatim-bekuk-lima-mafia-tanah-di-banyuwangi-dan-pamekasan-mZVp8D3KMF.jpg
Polda Jatim Bekuk Lima Mafia Tanah di Banyuwangi dan Pamekasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/525/2978876/tanah-bergerak-di-bandung-barat-hampir-2-hektare-40-bangunan-rusak-BCoVgSrEj4.jpg
Tanah Bergerak di Bandung Barat Hampir 2 Hektare, 40 Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/337/2973662/ahy-siap-berantas-mafia-tanah-tidak-ada-negosiasi-di-situ-Jq98xt6REM.jpg
AHY Siap Berantas Mafia Tanah: Tidak Ada Negosiasi di Situ!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969728/nirina-dapatkan-kembali-sertifikat-tanahnya-saya-menjadi-bukti-pemberantasan-mafia-tanah-berjalan-SmIiCXz68i.jpg
Nirina Dapatkan Kembali Sertifikat Tanahnya: Saya Menjadi Bukti Pemberantasan Mafia Tanah Berjalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/340/2961232/serahkan-160-sertipikat-menteri-hadi-dorong-konsolidasi-tanah-pertanian-di-lombok-barat-mSgeHNZxCr.jpg
Serahkan 160 Sertipikat, Menteri Hadi Dorong Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement