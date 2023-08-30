Brutal! Teroris KKB Serang Kamp Pendulang Emas, 2 Warga Dibunuh dan 5 Luka Parah

PAPUA – Polda Papua membantah ada anggotanya yang dieksekusi dalam serangan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) atau teroris KKB ke kamp pendulangan emas di Kali Merah, Distrik Awibon Korowai perbatasan Kabupaten Yahukimo-Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Namun dalam penyerangan oleh KKB Papua pimpinan Bocor Sobolim tersebut, ada 2 pekerja yang tewas dan 5 warga lainnya luka parah. Bocor Sobolim sebelumnya tewas beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan, dua warga Kabupaten Pegunungan Bintang tewas akibat diserang KKB teroris.

Selain itu, ada lima orang luka, yakni OB (45), JM (49), JFB (21), AL (29) dan R (56). Mereka dievakuasi ke Kabupaten Boven Digoel. Benny menuturkan kedua korban sipil itu yang diklaim Sebby Sambom sebagai anggota Polri untuk membenarkan aksi penyerangan yang dilakukan KKB Papua.

"Dapat kami pastikan bahwa dari tujuh korban serangan, dua yang tewas adalah masyarakat sipil dan bukan anggota kepolisian sepertinya yang disebutkan," kata Benny dalam keterangannya yang diterima awak media, Rabu (30/8/2023).

Benny mengatakan, polisi saat ini tengah mendalami kejadian tersebut agar tidak terulang kembali dan mengungkap para pelaku.

“Terkait penyerangan tersebut Kepolisian sedang mendalami untuk mengungkap para pelaku kejadian tersebut,”tutup Benny.