Tragis! Antar Adik ke Sekolah, Kakak Tewas Terlindas Mobil Boks

LAMPUNG UTARA - Seorang pemuda berusia 23 tahun warga Desa Mulang Maya, Kotabumi Selatan tewas setelah dilindas mobil boks saat hendak mengantarkan adiknya ke sekolah, Rabu (30/8/2023) pukul 06.45 WIB. Polisi sudah mengamankan kendaraan tersebut.

Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara mengatakan, peristia kecelakaan itu bermula saat korban dari arah Bukitkemuning ke Tugupayan Mas Kotabumi beriringan bersama angkot yang diduga bersenggolan di depan Kantor DPRD Jalan Lintas Sumatera, Kota Alam, Kotabumi Selatan.

Pengendara motor bersama adiknya itu pun terjatuh ke sebelah kanan jalan dan langsung terlindas mobil boks yang melintas dari arah berlawanan.

Korban bernama Jodi Okiansyah berusia 23 tahun dan adiknya Oci Aprilianti berusia 17 tahun dilarikan ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi mengalami luka dan kakaknya meninggal dunia.

Sopir truk boks, Abu Yasid (31) warga Kembang Tanjung, Abung Selatan, Lampung Utara dibawa ke Mapolres setempat untuk menjalani pemeriksaan. Petugas Satlantas sudah mengamankan barang bukti kedua kendaraan Honda Beat bernomor polisi BE 3984 RQ milik korban dan truk boks pelaku bernomor polisi BE 9723 YD.

Satlantas Polres Lampung Utara mengimbau kepada para kendaraan untuk selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan berhati- hati saat berkendara di jalan raya.

(Arief Setyadi )