Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kendalikan Narkoba dari LP Nusakambangan, Polisi Periksa David Suami Selebgram Cantik Adelia

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:41 WIB
Kendalikan Narkoba dari LP Nusakambangan, Polisi Periksa David Suami Selebgram Cantik Adelia
David dan Adelia Selebgram Cantik yang Terlibat Narkoba/ist
A
A
A

LAMPUNG- Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap David, suami dari selebgram cantik asal Palembang Adelia Putri Salma yang menjalankan bisnis narkoba dari balik jeruji besi di Lapas Nusakambangan.

Direktur Resnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Yang kaya mengatakan, David masih mengendalikan jaringan narkoba dari penjara.

Kendati demikian, dia belum menjelaskan bisnis tersebut dijalankan ketika masih di Lapas Narkotika Banyuasin saja atau saat ini di Lapas Nusakambangan.

David divonis 20 tahun penjara karena kasus narkoba. Sempat 6 tahun menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Banyuasin, David kemudian dipindahkan ke Lapas Nusakambangan sejak Juni 2023.

"Iya, dia diduga masih melakukan itu (pengendalian narkoba)," ujar Erlin saat ditemui di Mapolda Lampung, Rabu (30/8/2023).

Erlin menuturkan, sejumlah orang sudah diperiksa terkait kasus yang juga menyeret selebgram Adelia, termasuk David yang merupakan narapidana kasus narkoba.

"Jelas sudah (David diperiksa), ada beberapa orang juga yang kita mintai keterangannya," kata Erlin.

Erlin mengungkapkan, kasus ini berawal dari ditangkapnya tersangka Fajar Reskianto pada Maret 2023 lalu. Fajar diketahui menerima pesanan 10 kilogram sabu dari David.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement