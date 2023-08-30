Kendalikan Narkoba dari LP Nusakambangan, Polisi Periksa David Suami Selebgram Cantik Adelia

LAMPUNG- Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap David, suami dari selebgram cantik asal Palembang Adelia Putri Salma yang menjalankan bisnis narkoba dari balik jeruji besi di Lapas Nusakambangan.

Direktur Resnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Yang kaya mengatakan, David masih mengendalikan jaringan narkoba dari penjara.

Kendati demikian, dia belum menjelaskan bisnis tersebut dijalankan ketika masih di Lapas Narkotika Banyuasin saja atau saat ini di Lapas Nusakambangan.

David divonis 20 tahun penjara karena kasus narkoba. Sempat 6 tahun menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Banyuasin, David kemudian dipindahkan ke Lapas Nusakambangan sejak Juni 2023.

"Iya, dia diduga masih melakukan itu (pengendalian narkoba)," ujar Erlin saat ditemui di Mapolda Lampung, Rabu (30/8/2023).

Erlin menuturkan, sejumlah orang sudah diperiksa terkait kasus yang juga menyeret selebgram Adelia, termasuk David yang merupakan narapidana kasus narkoba.

"Jelas sudah (David diperiksa), ada beberapa orang juga yang kita mintai keterangannya," kata Erlin.

Erlin mengungkapkan, kasus ini berawal dari ditangkapnya tersangka Fajar Reskianto pada Maret 2023 lalu. Fajar diketahui menerima pesanan 10 kilogram sabu dari David.