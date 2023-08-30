Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gegara Satpam Pasang Traffic Cone, Pemotor Jatuh Terlindas Truk hingga Meninggal

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:34 WIB
Gegara Satpam Pasang Traffic Cone, Pemotor Jatuh Terlindas Truk hingga Meninggal
Pemotor tewas terlindas truk di Yogyakarta (Foto: Erfan Erlin)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Wonosari-Yogyakarta tepatnya di Dusun Jambu, Desa Nogosari, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Rabu (30/8/2023). Gegara ada Satpam SMP yang memasang Traffic cone di tengah jalan, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk.

Kanit Gakkum Polres Gunungkidul, Iptu Darmadi mengatakan kecelakaan tersebut terjadi Rabu pagi sekira pukul 06.00 WIB. Kecelakaan Tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi AB-6629-KD dengan kendaraan truk Nomor Polisi AB-8084-BK .

"Pengendara sepeda motor meninggal di lokasi kejadian," tutur dia, Rabu (30/8/2023).

Korban adalah pengendara sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi : AB-6629-KD, H (53) warga Dusun Kauman, RT 03/08 Kalurahan dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Pengemudi kendaraan truk nomor polisi AB-8084-BK adalah Tatang Suryana (47) warga Dusun Nganyang, RT 007/-, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Darmadi menambahkan, sebelum kejadian kendaraan truk nomor polisi AB-8084-BK berjalan dari arah Barat/Yogyakarta menuju ke arah timur Wonosari dengan kecepatan lambat. Truk tersebut tengah membawa muatan aspal.

Sesampainya di tempat kejadian pada jalan lurus, pada saat bersamaan dari arah yang sama, barat melaju sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi AB-6629-KD yang dikendarai korban. Korban terlihat mendahului kendaraan truk nomor polisi AB-8084-BK tersebut.

Halaman:
1 2
      
