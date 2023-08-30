Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Prestasi Mentereng, Garda Pendowo Deklarasi Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:42 WIB
Prestasi Mentereng, Garda Pendowo Deklarasi Dukung Ganjar di Pilpres 2024
Garda Pendowo deklarasi dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

SEMARANG - Gerakan muda pendukung Ganjar Pranowo atau Garda Pendowo, mendeklarasikan diri mendukung Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo di pilpres 2024. Ganjar dianggap mampu membangung Jawa Tengah selama menjabat sebagai Gubernur.

Alasan tersebut diungkap Ketua Umum Garda Pendowo, Disa Ageng, saat melakukan deklarasi di Rumah Makan Muncul Jaya Jl. Pemuda, Ungaran, Kabupaten Semarang. Salah satu prestasi Ganjar saat memimpin Jawa Tengah adalah mampu menurunkan angka stunting.

 BACA JUGA:

"Jadi memang kami melihat kesuksesan Pak Ganjar di Jawa Tengah ini kan dari berbagai indikator, salah satunya pembukaan lapangan pekerjaan, penuntasan kemiskinan, kemudian beliau juga garda terdepan toleransi," kata Disa, Selasa (29/8/2023).

Disa mengatakan, pada deklarasi ini melibatkan puluhan orang keresidenan se-Jawa Tengah. Pihaknya akan menarik generasi Milenial dan Gen Z untuk bergabung bersama memenangkan Ganjar di pilpres 2024 mendatang.

Ketika pemilu 2024 dirinya mengajak para pemuda untuk ikut serta mengawal pesta demokrasi ini. Sebab saat pencoblosan, suara pemuda sangat berpengaruh dalam menentukan keberlangsungan masa depan negara ini. 

BACA JUGA:

Bareng Ganjar, Jokowi Cek Harga Pangan di Pasar Grogolan Baru Pekalongan 

"Pesta demokrasi menjadi tugas kita bersama, sebagai pemuda kita harus ikut serta menangkal hoaks, polarisasi agama, untuk menciptakan dinamika politik yang sejuk tanpa kebencian di tengah masyarakat," katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan turun langsung ke masyarakat menggandeng para pemuda untuk membuat suatu kegiatan positif bersama. Para pemuda nantinya juga akan mendapatkan edukasi tentang pengembangan UMKM.

"Garda pendowo ini kan memang khusus untuk kaum milenial jadi nantinya kita turun sampai ke Kabupaten Kota yaitu sinergitas dengan pemuda-pemuda desa. kami melakukan program yang mana sasarannya adalah pemuda, seperti ekonomi kreatif, petani milenial hingga kegiatan yang berkolaborasi dengan kawan-kawan pemuda," katanya. 

