Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Iriana Belanja di Pasar Tradisional Grogolan, Jokowi: Tentengannya Banyak Banget

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |07:14 WIB
Iriana Belanja di Pasar Tradisional Grogolan, Jokowi: Tentengannya Banyak Banget
Iriana Jokowi belanja di Pasar Grogolan. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku selalu mengecek harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional saat dirinya melaksanakan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Tak lupa, Presiden dan Ibu Negara Iriana juga menyempatkan untuk berbelanja di pasar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pasar tradisional Grogolan, Kelurahan Landungsari, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (29/8/2023).

"Ya biasa ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga, saya kira disini baik, yang sedikit naik beras," ujar Jokowi.

Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang ia pantau pada umumnya berada di harga yang normal tidak terlalu tinggi, sehingga dapat dikatakan terjangkau bagi masyarakat pada umumnya.

"Yang lain-lain saya kira banyak yang turun, bawang merah turun, daging ayam juga, telur juga, saya kira baik. Beras saja yang sedikit naik. Kesannya baik. Ya biasa ke setiap daerah," ucap Jokowi.

Ketika ditanya awak media terkait apa saja yang dibeli oleh Jokowi dan Iriana Jokowi, Presiden Jokowi mengaku cukup banyak yang dibeli. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement