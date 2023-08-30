Iriana Belanja di Pasar Tradisional Grogolan, Jokowi: Tentengannya Banyak Banget

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku selalu mengecek harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional saat dirinya melaksanakan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Tak lupa, Presiden dan Ibu Negara Iriana juga menyempatkan untuk berbelanja di pasar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pasar tradisional Grogolan, Kelurahan Landungsari, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (29/8/2023).

"Ya biasa ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga, saya kira disini baik, yang sedikit naik beras," ujar Jokowi.

Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang ia pantau pada umumnya berada di harga yang normal tidak terlalu tinggi, sehingga dapat dikatakan terjangkau bagi masyarakat pada umumnya.

"Yang lain-lain saya kira banyak yang turun, bawang merah turun, daging ayam juga, telur juga, saya kira baik. Beras saja yang sedikit naik. Kesannya baik. Ya biasa ke setiap daerah," ucap Jokowi.

Ketika ditanya awak media terkait apa saja yang dibeli oleh Jokowi dan Iriana Jokowi, Presiden Jokowi mengaku cukup banyak yang dibeli.