Temani Presiden Jokowi dan Iriana Tinjau SMKN Jateng, Istri Ganjar Akrab Ngobrol dengan Siswi

SEMARANG - Istri Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Siti Atikoh tampak berbaur dengan para siswi SMKN Jateng di Semarang. Momen itu terjadi saat Atikoh bersama suaminya, Ganjar Pranowo menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana Jokowi meninjau SMKN Jateng pada Rabu (30/8/2023).

Berdasarkan pantauan MPI di lapangan, keakraban Atikoh mengobrol dengan para siswi itu terjadi saat hendak foto bersama di lapangan SMKN Jateng. Sesi foto itu terjadi saat Jokowi dan Iriana rampung melihat sejumlah ruangan di SMKN Jateng.

Saat itu, Jokowi, Iriana, Ganjar, dan Atikoh hendak melakukan sesi foto bersama dengan para siswi. Atikoh langsung duduk di bangku yang telah dipersiapkan.

Kemudian, para siswi SMKN Jateng berbaris hingga membentuk formasi agar terlihat rapi saat hendak difoto. Sembari menunggu barisan rapi, terdapat dua siswi berbaju putih abu-abu yang tepat duduk di samping Atikoh.

Saat itu, Atikoh tampak berbincang asyik dengan dua siswi tersebut. Senyum terpancar dari Atikoh saat berbincang dengan para siswi SMKN Jateng.

Bahkan, Atikoh sempat merangkul bahu seorang siswi yang duduk tepat di sampingnya. Seorang siswi lainnya bahkan memutar badannya agar dapat berbincang dengan Atikoh.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah rampung meninjau SMKN Jateng pada Rabu (30/8/2023). Dalam kunjungan itu, Jokowi memuji sekolah yang digagas Ganjar itu. Pasalnya, tujuan dari sekolah ini untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng.

"Pertama itu bagus dari keluarga tidak mampu tidak dipungut biaya dan justru dibiayai semua dari Pemprov, seragam, sepatu dan lain-lainnya, sangat bagus," kata Jokowi.