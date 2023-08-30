Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Temani Presiden Jokowi dan Iriana Tinjau SMKN Jateng, Istri Ganjar Akrab Ngobrol dengan Siswi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:36 WIB
Temani Presiden Jokowi dan Iriana Tinjau SMKN Jateng, Istri Ganjar Akrab Ngobrol dengan Siswi
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh tampak akrab ngobrol dengan siswi SMKN Jateng. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

SEMARANG - Istri Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Siti Atikoh tampak berbaur dengan para siswi SMKN Jateng di Semarang. Momen itu terjadi saat Atikoh bersama suaminya, Ganjar Pranowo menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana Jokowi meninjau SMKN Jateng pada Rabu (30/8/2023).

Berdasarkan pantauan MPI di lapangan, keakraban Atikoh mengobrol dengan para siswi itu terjadi saat hendak foto bersama di lapangan SMKN Jateng. Sesi foto itu terjadi saat Jokowi dan Iriana rampung melihat sejumlah ruangan di SMKN Jateng.

Saat itu, Jokowi, Iriana, Ganjar, dan Atikoh hendak melakukan sesi foto bersama dengan para siswi. Atikoh langsung duduk di bangku yang telah dipersiapkan.

Kemudian, para siswi SMKN Jateng berbaris hingga membentuk formasi agar terlihat rapi saat hendak difoto. Sembari menunggu barisan rapi, terdapat dua siswi berbaju putih abu-abu yang tepat duduk di samping Atikoh.

Saat itu, Atikoh tampak berbincang asyik dengan dua siswi tersebut. Senyum terpancar dari Atikoh saat berbincang dengan para siswi SMKN Jateng.

Bahkan, Atikoh sempat merangkul bahu seorang siswi yang duduk tepat di sampingnya. Seorang siswi lainnya bahkan memutar badannya agar dapat berbincang dengan Atikoh.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah rampung meninjau SMKN Jateng pada Rabu (30/8/2023). Dalam kunjungan itu, Jokowi memuji sekolah yang digagas Ganjar itu. Pasalnya, tujuan dari sekolah ini untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng.

"Pertama itu bagus dari keluarga tidak mampu tidak dipungut biaya dan justru dibiayai semua dari Pemprov, seragam, sepatu dan lain-lainnya, sangat bagus," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement