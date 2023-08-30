Jokowi Bilang Program SMKN Gratis Ala Ganjar Bisa Jadi Program Nasional

SEMARANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi SMK Negeri Jawa Tengah (Jateng), Jalan Brotojoyo Nomor 1, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), didampingi oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Dalam kunjungannya, Jokowi mengapresiasi inisiatif Gubernur Ganjar Pranowo yang telah menggagas SMKN untuk siswa tidak mampu ini sejak tahun 2014. Jokowi yang mengakhiri masa jabatannya pada 2024, pun memuji memuji Ganjar karena berhasil memfasilitasi sarana prasarana lengkap dan canggih di SMK ini.

Jokowi menyebut SMKN Jateng jauh lebih baik dibanding SMK di provinsi-provinsi lain.

“Ini saya kira sebuah inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Dulunya ini BLK (Balai Latihan Kerja), kemudian digeser menjadi SMK yang khusus untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu,” kata Jokowi dalam keterrangan yang diterima, Rabu (30/8/2023).

Jika dibandingkan dengan SMK di Provinsi yang lain, Jokowi menilai fasilitas yang ada di Jateng lebih bagus. "Mesin-mesinnya, sampai ke CNC (Computer Numerical Control), semua mesin dasar, semuanya ada,” ujar Jokowi

Jokowi menjelaskan, kehadiran SMKN di Jawa Tengah ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga Jokowi yakin program pendidikan kejuruan gratis ini bisa diperluas secara nasional.

“Ini nanti saya akan perintah Mendikbud untuk datang ke sini, dievaluasi lagi, dan bisa diperluas di provinsi yang lain untuk keluarga yang tidak mampu. Nanti, biar mendikbud bisa kesini. Kalau menurut saya bisa (dibawa ke nasional). Mendikbud biar bisa ke SMKN di Semarang ini, baru kita putuskan. Saya melihat bagus,” imbuh Jokowi.