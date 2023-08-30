SMKN Gratis untuk Anak Tak Mampu, Ganjar Didoakan Jadi Presiden

SEMARANG - Keberadaan sekolah gratis untuk anak tak mampu di Jawa Tengah (Jateng) membuat Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, didoakan bisa menjadi presiden dan programnya bisa diterapkan di level nasional.

Hal itu seperti diutarakan Wakil Kepala Sekolah SMKN Jateng di Semarang, Heri Purnomo. Ia sangat menaruh harapan kepada Ganjar agar program sekolah gratis untuk anak tak mampu dapat dibawa ke tingkat nasional.

"Kedua kami berharap Pak Ganjar bisa membawa program ini di tingkat nasional," kata Heru saat ditemui di SMKN Jateng, Semarang, Rabu (30/8/2023).

Harapan itu dilandasi lantaran ia meyakini jumlah anak rentan putus sekolah masih sangat tinggi di Indonesia. Dengan keberadaan program sekolah gratis untuk siswa tak mampu, ia yakin dapat membantu anak untuk menggapai cita-cita.

"Harapannya, dengan adanya progran seperti ini di berbagai provinsi, kita berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah, anak yatim piatu yang juga dapat kesempatan belajar yang berkualitas tentunya dan gratis," ucap Heru.

Menurutnya, program sekolah gratis untuk anak tak mampu ini bisa menjadi atensi pemerintah bila Ganjar menjadi Presiden pada 2024. Untuk itu, ia juga berharap, Ganjar yang memiliki sosok merakyat dan family man itu, dapat terpilih menjadi presiden.

"Siap, (Ganjar terpilih menjadi presiden) itu tentu harapan dari kami semua," ujar Heru.