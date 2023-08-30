Dekat dengan Semua Golongan, PGPI Sebut Ganjar Tak Pernah Membeda-Bedakan

SEMARANG - Kedekatan Ganjar Pranowo dengan tokoh dan masyarakat lintas agama diakui oleh Perseketuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia (PGPI). Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar sangat aktif dan dekat dengan PGPI.

Hal itu diungkapkan Ketua PGIP Jateng, Pendeta Henoch Edi Haryanto dalam acara Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) di Gereja Alfa Omega, Jalan Gajahmada, Semarang, Rabu (30/8/2023). Henoch menuturkan selama ini ada kedekatan yang terjalin antara PGPI dengan Ganjar.

“Saya merasa Pak Ganjar sangat dekat dengan PGPI. Kami punya kesan sangat istimewa dengan beliau,” ucapnya.

Salah satu momen yang berkesan bagi PGPI, kata Henoch adalah Ganjar tak pernah absen menyapa umat Kristiani ketika merayakan Natal.

“Kami sangat apresiasi kepemimpinan beliau, dan beliau punya hati, tidak membeda-bedakan jadi beliau sangat aktif dan memberikan support dan waktu,” ujarnya.

Henoch juga mengapresiasi semangat Ganjar yang selalu menyempatkan diri hadir di beberapa kegiatan wawasan kebangsaan. Henoch bersama anggota PGPI lainnya pun mendoakan Ganjar menjadi Presiden.

“Jadi kami sangat respek, kami berdoa supaya beliau bisa jadi presiden,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan ketika Ganjar datang di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jateng-DIY. Pendeta Rahmat Paska Rajagukguk selaku perwakilan GPIB dari Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Kota Semarang (PGKS) melihat sosok Ganjar banyak memberi perkembangan bagi Jateng.