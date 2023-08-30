Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Dekat dengan PGPI, Ganjar : Saya Orang yang Beruntung

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |16:23 WIB
Dekat dengan PGPI, Ganjar : Saya Orang yang Beruntung
Ganjar Pranowo menyebut dirinya seorang yang beruntung mendapat banyak dukungan masyakarat Jateng (Foto : MPI)
SEMARANG - Kedekatan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dengan tokoh dan masyarakat lintas agama diakui oleh Perseketuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia (PGPI). Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar sangat aktif dan dekat dengan PGPI.

Hal itu diungkapkan Ketua PGIP Jateng, Pendeta Henoch Edi Haryanto dalam acara Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) di Gereja Alfa Omega, Jalan Gajahmada, Semarang, Rabu (30/8/2023).

Henoch menuturkan selama ini ada kedekatan yang terjalin antara PGPI dengan Ganjar.

“Saya merasa Pak Ganjar sangat dekat dengan PGPI. Kami punya kesan sangat istimewa dengan beliau,” ucapnya.

Salah satu momen yang berkesan bagi PGPI, kata Henoch adalah Ganjar tak pernah absen menyapa umat Kristiani ketika merayakan Natal.

“Kami sangat apresiasi kepemimpinan beliau, dan beliau punya hati, tidak membeda-bedakan jadi beliau sangat aktif dan memberikan support dan waktu,” ujarnya.

Henoch juga mengapresiasi semangat Ganjar yang selalu menyempatkan diri hadir di beberapa kegiatan wawasan kebangsaan. Henoch bersama anggota PGPI lainnya pun mendoakan Ganjar menjadi Presiden.

“Jadi kami sangat respek, kami berdoa supaya beliau bisa jadi presiden,” tandasnya.

Sementara itu Gubernur Ganjar yang juga Bacapres yang didukung Partai Perindo itu seusai kegiatan menyampaikan pertemuan ini selain menyambung silaturahmi juga untuk berpamitan. Ganjar mengatakan, umat Kristiani punya andil dalam kerukunan yang tercipta di Jawa Tengah.

“Saya orang yang beruntung karena dukungan dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama se-Jawa Tengah sangat baik,” ujarnya.

