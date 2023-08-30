Ganjar Pranowo Didapuk Jadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-62 Tingkat Jateng

PEMALANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo didapuk menjadi pembina upacara peringatan hari pramuka ke-62 kwartir daerah (Kwarda) tingkat Jawa Tengah Tahun 2023. Upacara diselenggarakan di Bukit Tangkeban, Pulosari, Kabupaten Pemalang.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB. Kedatangannya langsung disambut warga yang kebetulan berada di lokasi.

Usai turun dari mobil, terdengar warga sekitar yang tak henti meneriaki nama Ganjar. Beberapa orang terlihat menyodorkan tangannya untung bersalaman dengan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

"Pak Ganjar, Bapak, Pak Ganjar," ucap salah satu warga di lokasi, Rabu (30/8/2023).

Setelah menyapa warga, selanjutnya Ganjar langsung berjalan menuju podium upacara yang telah disediakan panitia. Ganjar terlihat mengenakan seragam pramuka lengkap dengan kacu berwarna merah putih.