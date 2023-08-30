Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Didapuk Jadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-62 Tingkat Jateng

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:16 WIB
Ganjar Pranowo Didapuk Jadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-62 Tingkat Jateng
Ganjar Pranowo jadi pembina upacara Hari Pramuka ke-62 Jateng/Foto: Istimewa
A
A
A

PEMALANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo didapuk menjadi pembina upacara peringatan hari pramuka ke-62 kwartir daerah (Kwarda) tingkat Jawa Tengah Tahun 2023. Upacara diselenggarakan di Bukit Tangkeban, Pulosari, Kabupaten Pemalang.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB. Kedatangannya langsung disambut warga yang kebetulan berada di lokasi.

Usai turun dari mobil, terdengar warga sekitar yang tak henti meneriaki nama Ganjar. Beberapa orang terlihat menyodorkan tangannya untung bersalaman dengan orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

"Pak Ganjar, Bapak, Pak Ganjar," ucap salah satu warga di lokasi, Rabu (30/8/2023).

Setelah menyapa warga, selanjutnya Ganjar langsung berjalan menuju podium upacara yang telah disediakan panitia. Ganjar terlihat mengenakan seragam pramuka lengkap dengan kacu berwarna merah putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement