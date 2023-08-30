Nilai Ganjar Sosok Nasionalis, Agamis dan Toleran, PGKS: Kami Harap Beliau Jadi Presiden

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang nasionalis, religius, dan juga toleran terhadap umat beragama. Untuk itu, Ganjar diharapkan dapat terpilih menjadi Presiden pada 2024.

Harapan itu, dilontarkan pendeta sekaligus Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Kota Semarang (PGKS) Yuso Wardoyo.

BACA JUGA:

"Harapan kami beliau akan bisa mencapai, yaitu jadi presiden," kata Yuso saat ditemui di Gedung Serbaguna Gereja Blenduk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023).

Menurutnya, Ganjar merupakam sosok nasionalis dan religius. Kendati religius, Yuso merasa Ganjar dapat mengayomi umat beragama lainnya.

BACA JUGA:

"Kami melihatnya beliau adalah sosok yang nasionalis, dan juga orang yang agamis. Tetapi beliau menjadi pemimpin yang bisa mengayomi dari berbagai latar belakang keagamaan," tuturnya.

"Harapan kami beliau sukses mencapai tujuan untuk meneruskan pembangunan dan sekaligus juga memajukan Indonesia. Sehingga kalau selama ini mungkin banyak orang masih merasa meragukan, tetapi terbukti bahwa beliau menjadi pemimpin yang luar biasa," tambahnya.